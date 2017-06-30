Боня не стесняется морщин

Виктория Боня старательно работает над модельной карьерой и не без успеха. Но время от времени девушка все же вступает в дискуссию с критиками и хейтерами. На днях в Сети появилось не самое удачное фото Бони, а теперь Виктория лично решила показать свои несовершенства.

Боня довольно серьезно относится к внешности, не позволяет себе появляться на публике без укладки и макияжа, публикует в Insta снимки при полном параде. Но сейчас Виктория решила дать ответ критикам - она опубликовала необработанный фоторедакторами снимок, на котором на лице модели заметны морщинки.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июн 29 2017 в 5:17 PDT

В подписи модель довольно резко высказалась в адрес тех, кто пишет о том, что она увядает.

«Здесь вы можете рассмотреть каждую морщинку, если желаете. "Боня состарилась", - все чаще пишете вы. Только молодухи, которые пишут, что я старуха, почему-то безвылазно сидят на моих страницах, считая каждую морщинку. А потом спрашивают советы, какими кремами им пользоваться и какой косметикой, видимо, чтобы в свои двадцать выглядеть так же «старо». Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду. А за советами приходите – я не жадная, расскажу все секреты красоты!»

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