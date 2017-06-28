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Владимир Кехман покидает театр ради ребенка


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Ида Кехман не сомневается в том, что она счастливая женщина. И тем не менее супруг Иды Владимир Кехман не прочь время от времени доказать свою любовь и нежность. Как сообщается, генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета взял отпуск по уходу за ребенком. Причем на довольно длительный срок - три года.

Осенью прошлого года Владимир Кехман сочетался браком с известной светской львицей Идой Лоло. В апреле появились сообщения о рождении у пары наследника. Теперь счастливый отец решил лично заняться воспитанием малыша.

При этом мужчине предстоит уладить дела о своем банкротстве. Так, 13 июля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга пройдет очередное заседание по делу о банкротстве Кехмана. Год назад Арбитраж Петербурга признал бизнесмена банкротом и начал процедуру реализации имущества. По информации ТАСС, общая сумма задолженности Кехмана составляет 9 миллиардов рублей.

 

Напомним, для Иды брак с директором Новосибирского государственного театра оперы и балета стал третьим. Ранее девушка была замужем за ресторатором Алексеем Киселевым, в браке с бывшим президентом кинокомпании «Централ Партнершип» Марком Лоло прожила шесть лет. Кехман ранее был женат на Татьяне Литвиновой, мужчина также воспитывает троих детей от первого брака.

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1 Не нравится 0 Нравится 28.06.2017 Теги: Владимир Кехман

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