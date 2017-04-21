Надя Ручка станет мамой

Надя Ручка готовится к важному событию. Летом артистка станет мамой! Поздравляем! И надо сказать, певица основательно подготовилась к рождению малыша.

Звезда уже официально сообщила о своем интересном положении. Сейчас Надежда на втором триместре беременности.

«Незадолго до того, как я узнала, что стану мамой, увидела, что у нас во дворе построили торговый детский центр, где всегда куча колясок и детей, я тогда подумала: «Это все неспроста», — цитирует будущую маму «7 Дней». — На самом деле, я думаю, всему свое время. Спустя год после того, как мы начали жить, в ноябре Денис сделал мне предложение, и мы затеяли грандиозный ремонт в квартире. Думаю, все мы, женщины, подсознательно чувствуем, когда готовы к материнству, тем более когда встречаем настоящую любовь, человека, с которым готовы прожить всю жизнь».

Как уточняется, Надежда и ее возлюбленный, молодой человек по имени Денис, впервые вышли в свет в феврале прошлого года. Пара посетила одно из светских мероприятий. Но долгое время артистка предпочитала не распространяться о личном. Сейчас солистка группы «Блестящие» и ее избранник готовятся к свадьбе.

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