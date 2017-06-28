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Олега Яковлева подкосила пневмония


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Популярный певец Олег Яковлев не на шутку испугал поклонников. В начале июня артист представил новую песню, а теперь появились сообщения о срочной госпитализации исполнителя.

Бывший солист «Иванушек International» находится в реанимации одной из столичных клиник. И врачи называют состояние 47-летнего Яковлева критическим.

Несколько дней назад артист был полон сил и энергии, общался с фанатами и рассказывал о новых творческих планах. И вдруг... «Олег находится в больнице — диагноз двусторонняя пневмония легких с осложнениями. Он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Мы очень беспокоимся, но надеемся, что все будет хорошо, ведь с ним самые лучшие врачи», - сообщила журналистам подруга и продюсер артиста Александра Куцевол.

Как напоминают СМИ, в первых числах июня Яковлев представил свою новую песню «Джинсы». Недавно артист рассказал, что его сольная карьера после ухода из «Иванушек» складывается неплохо. «Я 4 года как ушел от ребят и очень рад. Когда я пел в «Иванушках» заглавные партии, песни становились хитами. У меня есть этот дар. Теперь я пою свои песни и хочу выпустить сольный диск. В группе я никогда бы это не сделал».

Ранее мы писали:

Кирилл Андреев: «Мы не умерли и не собираемся». Группа «Иванушки International» о творческих планах.

Гвен Стефани повредила барабанную перепонку. Артистка госпитализирована.

Алексей Глызин оказался в больнице. Артист проходит интенсивную терапию. 


0 Не нравится 0 Нравится 28.06.2017 Теги: Олег Яковлев

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