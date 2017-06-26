Звезда «Притяжения» получила награду на ММКФ

В столице полным ходом идет традиционный ММКФ, в рамках кинофорума уже проводятся церемонии награждения. На выходных издание The Hollywood Reporter провело специальную White Party, на которой чествовали самых талантливых молодых актеров.

Специальную премию «Аванс» из рук Никиты Михалкова и Марии Лемешевой получили исполнительница главной роли в фильме «Притяжение» Ирина Старшенбаум и звезда картин «Жги» и «Близкие» Данил Стеклов.

«Ирина и Данил громко заявили о себе в этом году. Открытие новых талантов стало хорошей традицией нашего журнала. В этот юбилейный для нас год премия вручается уже шестой раз, и пока мы ни разу не ошиблись в выборе потенциальных звезд. Для многих молодых актеров наша награда становится первой, уверена, что и в этот раз за ней последуют новые яркие роли и предложения», - подчеркнула на церемонии вручения награды Лемешева.

Напомним, в этом году на ММКФ показаны более 240 фильмов. В основном конкурсе заявлено 13 картин, причем от России - три ленты, и среди них фильм «Карп отмороженный» Владимира Котта, который будет представлен сегодня, 26 июня.

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Источник фото: Globallookpress.com