Джада Пинкетт-Смит стала самой сексуальной на BET Awards

В Лос-Анджелесе вчера прошло особенное мероприятие. На ежегодной церемонии BET Awards чествовали самых ярких и талантливых афроамериканцев США. На красной дорожке блеснуло множество звездных леди, но самой эффектной и сексуальной единодушно признана 45-летняя Джада Пинкетт-Смит (Jada Pinkett Smith).

















Джада появилась в роскошном золотистом платье с глубоким декольте и сумасшедшим разрезом из кутюрной коллекции Alexandre Vauthier. Выглядела актриса настолько умопомрачительно, что многие издания поспешили напомнить читателям, как супруга Уилла Смита поддерживает фигуру в тонусе.

Так, по словам личного тренера звезды, Джада ежедневно поднимается по лестнице на 32-й этаж. Затем спускается на лифте вниз и повторяет маршрут. По мнению актрисы, это прекрасная кардиотренировка плюс неплохая нагрузка на мышцы ног.

Ранее в интервью изданию Shape миссис Смит признавалась в любви к углеводам и говорила, что на завтрак обязательно ест фрукты и белковый омлет и следит за тем, чтобы в рационе было достаточно фруктов и овощей.

При этом звезда подчеркивает, что самое главное - любовь к себе: «Сейчас я выгляжу лучше, чем когда-либо, но при этом снизила свои нагрузки. Я никогда не занимаюсь фитнесом более 45 минут. С возрастом я поняла одну вещь, следует быть физически активной каждый день, но это не значит, что вы обязательно должны посещать спортзал, если вы не чувствуете, что это ваше. Вы вполне можете выйти из дома и прогуляться по кварталу».

Ранее мы писали:

Джада Пинкетт-Смит в восторге от собственной фигуры. Звезда старается поддерживать себя в идеальной форме, и у нее это отлично получается.

Эвелина Хромченко поделилась своей диетой. Звезда тщательно следит за количеством потребляемых калорий.

Хайди Клум: «Я всегда довольна своей фигурой». Звезда серьезно работает над собой.

Источник фото: Globallookpress.com