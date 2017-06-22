Виктория Боня: «Я опасная девушка»
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После разрыва с Алексом Смерфитом Виктория Боня предпочла переехать в Лос-Анджелес. Но о Монако девушка не забывает. Виктория заключила контракт на рекламу с одним из ювелирных бутиков Монако и предстала в своем любимом амплуа - роковой красотки.
Виктория опубликовала кадры рекламной кампании в своем Insta и сообщила в одном из видео о том, что она «опасная девушка». На всякий случай Боня показала пистолет и намекнула хейтерам, что пора бы им уже успокоиться. «Я уже знаю по комментариям, когда проект будет удачным... Если мне пишут "Фу, старая, прыщавая, уродка, уже не та, страшная" и т.д., то это хороший знак и говорит о том, что задело за нужное местечко даже аудиторию с комплексами! Ну а любимым моим понравится и вовсе, ведь я делаю все с полной отдачей и любовью! Очень скоро моя новая рекламная кампания для ювелирного бутика будет готова и предстанет перед вашим взором! Убивайте врагов своих трудом, упорством и любовью!»
Кстати, на днях Боня весьма нелестно отозвалась о Ксении Собчак. «Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает…»
Ранее мы писали:
Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.
Боня сыграла роковую соблазнительницу. Виктория развивает карьеру актрисы.
Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.
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Обсуждение 24
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123Врушка! :-) Инсцинировка! Ну кому нужна- успешная ли, неудачница ли? Каждый нужен самому себе, а Вика потерялась. В глубоком кризисе. Кризис- это хорошо. Это переоценка ценностей:-)
22.06.17 17:00
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Бедняга!Нету никакого контракта, нету... Знаете, как говорят: "Не показывай дураку пол работы!" Если бы было, надо было бы молчать до того, как все и так узнают твоё лицо с рекламных щитов! Опять же, сглазить можно! А она торопится, ее очень интересуют хейтеры, задевают чьи-то злые комменты... Оправдывается, пытается утереть нос неизвестным ей людям... Жалко Вику, у неё реально все плохо, такая брешь в корабле, что не заделать...Утекает её энергия. Контракт - это враньё, какого было очень много уже: по стандартному сценарию: когда у неё совсем амба - бросил полу-муж, расстроились контракты, очередной провал - она отчаянно сочиняет, обзывая неизвестных "хейтеров" то курочками, то неудачницами. У Вики полный кризис. Погуглите марку ювелирного дому, который она якобы рекламирует. Фантазии...
22.06.17 16:53
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ПреДа уж прям нашли беднягу :-D
22.06.17 21:24
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:-)Вы видите в ней себя, только на 20 лет младше :-) Мозг вычленяет из многообразия фактов только те, что попадают в вашу картину мира. Короче, каждый смотрит со своей колокольни, а правда или нет - кому какая разница. И поступки человека интерпретирует "через себя". Мне до Виктории нет дела в принципе, мне она не интересна, поскольку как личность вообще малоинтересна. Но как явление все-таки интригует, поскольку является пособием по психологии. О том, какие люди забавные зверьки :-) По-моему, Вика слишком предсказуема и понятна, ее личность "любой из интернета" может легко препарировать. Плохо, когда внутренние цели расходятся со внешними, а ещё хуже, когда сам не осознаешь, чего хочешь достичь в результате. Иначе бы не было у неё таких проигрышей при таких картах на руках.
23.06.17 00:54
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Какие 20?? 30-40. Прелесть любит бывших проституток, бывает.
23.06.17 01:16
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Прелесть ЖужеНу ты и дура. Я не могу любить проституток. Тем более Викторию не смею считать таковою. За меня не отвечай дебилка неудачница. Мне на пенсии не скучно. Не знаешь не пиши за меня. Знала бы как мне не скучно постыдилась бы рот открывать.
23.06.17 05:07
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..Оно и видно,что тебе до Виктории нет дела)))))
23.06.17 09:30
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50/50у пустозвонов всегда так - пафоса выше крыши) полная любовь и отдача...в рекламе серёжек) звёзды балета рядом не валялись с деятельностью боней)мифические дома, яхты и бойфренды, которые при близком рассмотрении оказываются голубыми)) вон, Ульяна Цейтлина живет себе в замке припеваючи, в соцсетях вообще не активничала, не строила из себя актрису и жену миллионера, представлялась простым дизайнером интерьеров
22.06.17 16:28
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50/50"если бы она хотела с Алексом бы до сих пор была и замужем. " правда, что ли? а я думала, что она как раз из описанных Вами ниже оставленных "женах" (не жён, на самом деле), только еще и без имущества при разводе))) Боне тоже уже сложно найти, отговорила роща золотая - не молода, с прицепом и раскрытым эскорт-прошлым. на нее только какой-нибудь совсем бандюк упадёт, из Тюмени, как на Волочкову
22.06.17 18:13
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50/50ну и насчет "мужика не ищет", это просто фантастика) они все ищут) на что ей тусоваться - на рекламу от инстаграма? у Собчак больше, но она еще с корпоративов и презентаций не вылазит, веселит пьяные морды, и ценник у неё за ведение о-го-го, и шмотки она не покупает, а носит что спонсоры дают. куда там Боне с ее фейками в Каннах
22.06.17 18:18
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ПрелестьСима,я с Вами. При всём моём к 50/50 тут я с ней не согласна. Прекрасно Виктория живет. И будет ещё лучше. Живёт по своему сценарию. Ей так нравится. Вот это главное. Чем более она познает другие алгоритмы на нашей планете, тем большего ей захочется. И что очень однозначно - она это все большее получит. Она одна такая. Просто ей пора понять свой новый этап и отдалиться от Российского бомонда. Он слишком невежествен чтобы на них оглядываться. Имхо.
22.06.17 21:19
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ПрелестьПри всём моём уважении и симпатиям к 50/50.
22.06.17 21:26
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СимаБомонд в общей массе везде невежественен. Просто она может себе позволить выйти на другие орбиты, там кайфовать, пока и ту изнанку не познаёт. Познает там, найдет себе другие интересы. У нее природа такая яркая и деятельная. А жить она всегда будет хорошо, но не зависимо от настроений мужчин.
22.06.17 23:04
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KoshkaА работать они не пробовали, эти бывшие?
22.06.17 18:16
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СимаИ что бы они заработали на именные бриллианты, дома в Марбелье, Бентли и британские школы для детей? Для них это цель.
22.06.17 20:57
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ПрелестьЯ скажу вам очень по взрослому. Из опыта и уст солидных мужчин. Им не нужны от женщин деньги вообще. Ни копейки. Зачем этим женщинам пробовать работать если они привлекают большие деньги и большее удовольствие. Если бы их интересовала работа, они конечно бы работали. Но зачем, если им это не интересно?
22.06.17 21:29
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СимаВот Боне интересно работать, очевидно, что она целеустремленная и получает удовольствие от того что делает, не тянет лямку, а кайфует. Видно же что она счастливая, не зависящая от настроения и расположения мужчин, она правила и условия диктует мужчинам. Этим мне она и нравится, своим кайфом от жизни и искренностью.
22.06.17 22:59
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ПрелестьЯ опять согласна с Вами. Я сама такая. Поэтому очень понимаю Викторию. Она не стоит на месте. Ей любопытно испробовать за пределом познанного. Это притягивает и удачу и нужных ей мужчин. Я желаю ей интересного нового витка спирали. Впереди все выше и интереснее.
22.06.17 23:08
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ЛиаОна целеустремленно работает в экскорте у мамочки Хофы и индивидуально. Вон перед Каннами была поездка в Мачачкалу, там "заработала" на красную дорожку. Боня- это днище.
23.06.17 09:17
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