Виктория Боня: «Я опасная девушка»

После разрыва с Алексом Смерфитом Виктория Боня предпочла переехать в Лос-Анджелес. Но о Монако девушка не забывает. Виктория заключила контракт на рекламу с одним из ювелирных бутиков Монако и предстала в своем любимом амплуа - роковой красотки.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июн 22 2017 в 2:02 PDT

Виктория опубликовала кадры рекламной кампании в своем Insta и сообщила в одном из видео о том, что она «опасная девушка». На всякий случай Боня показала пистолет и намекнула хейтерам, что пора бы им уже успокоиться. «Я уже знаю по комментариям, когда проект будет удачным... Если мне пишут "Фу, старая, прыщавая, уродка, уже не та, страшная" и т.д., то это хороший знак и говорит о том, что задело за нужное местечко даже аудиторию с комплексами! Ну а любимым моим понравится и вовсе, ведь я делаю все с полной отдачей и любовью! Очень скоро моя новая рекламная кампания для ювелирного бутика будет готова и предстанет перед вашим взором! Убивайте врагов своих трудом, упорством и любовью!»

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июн 20 2017 в 12:27 PDT

Кстати, на днях Боня весьма нелестно отозвалась о Ксении Собчак. «Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает…»

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