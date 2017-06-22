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Виктория Боня: «Я опасная девушка»


1 0

После разрыва с Алексом Смерфитом Виктория Боня предпочла переехать в Лос-Анджелес. Но о Монако девушка не забывает. Виктория заключила контракт на рекламу с одним из ювелирных бутиков Монако и предстала в своем любимом амплуа - роковой красотки.

Виктория опубликовала кадры рекламной кампании в своем Insta и сообщила в одном из видео о том, что она «опасная девушка». На всякий случай Боня показала пистолет и намекнула хейтерам, что пора бы им уже успокоиться. «Я уже знаю по комментариям, когда проект будет удачным... Если мне пишут "Фу, старая, прыщавая, уродка, уже не та, страшная" и т.д., то это хороший знак и говорит о том, что задело за нужное местечко даже аудиторию с комплексами! Ну а любимым моим понравится и вовсе, ведь я делаю все с полной отдачей и любовью! Очень скоро моя новая рекламная кампания для ювелирного бутика будет готова и предстанет перед вашим взором! Убивайте врагов своих трудом, упорством и любовью!»

Кстати, на днях Боня весьма нелестно отозвалась о Ксении Собчак. «Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает…»

Ранее мы писали:

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.

Боня сыграла роковую соблазнительницу. Виктория развивает карьеру актрисы.

Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.



0 Не нравится 1 Нравится 22.06.2017 Теги: виктория боня

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Обсуждение 24  

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  • 123
    Врушка! :-) Инсцинировка! Ну кому нужна- успешная ли, неудачница ли? Каждый нужен самому себе, а Вика потерялась. В глубоком кризисе. Кризис- это хорошо. Это переоценка ценностей:-)
    		 22.06.17 17:00
         
    1
         
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  • Бедняга!
    Нету никакого контракта, нету... Знаете, как говорят: "Не показывай дураку пол работы!" Если бы было, надо было бы молчать до того, как все и так узнают твоё лицо с рекламных щитов! Опять же, сглазить можно! А она торопится, ее очень интересуют хейтеры, задевают чьи-то злые комменты... Оправдывается, пытается утереть нос неизвестным ей людям... Жалко Вику, у неё реально все плохо, такая брешь в корабле, что не заделать...Утекает её энергия. Контракт - это враньё, какого было очень много уже: по стандартному сценарию: когда у неё совсем амба - бросил полу-муж, расстроились контракты, очередной провал - она отчаянно сочиняет, обзывая неизвестных "хейтеров" то курочками, то неудачницами. У Вики полный кризис. Погуглите марку ювелирного дому, который она якобы рекламирует. Фантазии...
    		22.06.17 16:53
         
    9
         
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    • Пре
      Да уж прям нашли беднягу :-D
      		 22.06.17 21:24
           
      2
           
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      • :-)
        Вы видите в ней себя, только на 20 лет младше :-) Мозг вычленяет из многообразия фактов только те, что попадают в вашу картину мира. Короче, каждый смотрит со своей колокольни, а правда или нет - кому какая разница. И поступки человека интерпретирует "через себя". Мне до Виктории нет дела в принципе, мне она не интересна, поскольку как личность вообще малоинтересна. Но как явление все-таки интригует, поскольку является пособием по психологии. О том, какие люди забавные зверьки :-) По-моему, Вика слишком предсказуема и понятна, ее личность "любой из интернета" может легко препарировать. Плохо, когда внутренние цели расходятся со внешними, а ещё хуже, когда сам не осознаешь, чего хочешь достичь в результате. Иначе бы не было у неё таких проигрышей при таких картах на руках.
        		 23.06.17 00:54
             
        1
             
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  • 50/50
    у пустозвонов всегда так - пафоса выше крыши) полная любовь и отдача...в рекламе серёжек) звёзды балета рядом не валялись с деятельностью боней)мифические дома, яхты и бойфренды, которые при близком рассмотрении оказываются голубыми)) вон, Ульяна Цейтлина живет себе в замке припеваючи, в соцсетях вообще не активничала, не строила из себя актрису и жену миллионера, представлялась простым дизайнером интерьеров
    		 22.06.17 16:28
         
    10
         
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      • 50/50
        "если бы она хотела с Алексом бы до сих пор была и замужем. " правда, что ли? а я думала, что она как раз из описанных Вами ниже оставленных "женах" (не жён, на самом деле), только еще и без имущества при разводе))) Боне тоже уже сложно найти, отговорила роща золотая - не молода, с прицепом и раскрытым эскорт-прошлым. на нее только какой-нибудь совсем бандюк упадёт, из Тюмени, как на Волочкову
        		 22.06.17 18:13
             
        5
             
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        • 50/50
          ну и насчет "мужика не ищет", это просто фантастика) они все ищут) на что ей тусоваться - на рекламу от инстаграма? у Собчак больше, но она еще с корпоративов и презентаций не вылазит, веселит пьяные морды, и ценник у неё за ведение о-го-го, и шмотки она не покупает, а носит что спонсоры дают. куда там Боне с ее фейками в Каннах
          		 22.06.17 18:18
               
          5
               
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          • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
            • Прелесть
              Сима,я с Вами. При всём моём к 50/50 тут я с ней не согласна. Прекрасно Виктория живет. И будет ещё лучше. Живёт по своему сценарию. Ей так нравится. Вот это главное. Чем более она познает другие алгоритмы на нашей планете, тем большего ей захочется. И что очень однозначно - она это все большее получит. Она одна такая. Просто ей пора понять свой новый этап и отдалиться от Российского бомонда. Он слишком невежествен чтобы на них оглядываться. Имхо.
              		22.06.17 21:19
                   
              -5
                   
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              • Прелесть
                При всём моём уважении и симпатиям к 50/50.
                		22.06.17 21:26
                     
                0
                     
                ссылка пожаловаться
              • Сима
                Бомонд в общей массе везде невежественен. Просто она может себе позволить выйти на другие орбиты, там кайфовать, пока и ту изнанку не познаёт. Познает там, найдет себе другие интересы. У нее природа такая яркая и деятельная. А жить она всегда будет хорошо, но не зависимо от настроений мужчин.
                		22.06.17 23:04
                     
                -4
                     
                ссылка пожаловаться
      • Koshka
        А работать они не пробовали, эти бывшие?
        		22.06.17 18:16
             
        3
             
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        • Сима
          И что бы они заработали на именные бриллианты, дома в Марбелье, Бентли и британские школы для детей? Для них это цель.
          		22.06.17 20:57
               
          0
               
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        • Прелесть
          Я скажу вам очень по взрослому. Из опыта и уст солидных мужчин. Им не нужны от женщин деньги вообще. Ни копейки. Зачем этим женщинам пробовать работать если они привлекают большие деньги и большее удовольствие. Если бы их интересовала работа, они конечно бы работали. Но зачем, если им это не интересно?
          		22.06.17 21:29
               
          -1
               
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          • Сима
            Вот Боне интересно работать, очевидно, что она целеустремленная и получает удовольствие от того что делает, не тянет лямку, а кайфует. Видно же что она счастливая, не зависящая от настроения и расположения мужчин, она правила и условия диктует мужчинам. Этим мне она и нравится, своим кайфом от жизни и искренностью.
            		22.06.17 22:59
                 
            -2
                 
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            • Прелесть
              Я опять согласна с Вами. Я сама такая. Поэтому очень понимаю Викторию. Она не стоит на месте. Ей любопытно испробовать за пределом познанного. Это притягивает и удачу и нужных ей мужчин. Я желаю ей интересного нового витка спирали. Впереди все выше и интереснее.
              		22.06.17 23:08
                   
              -2
                   
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            • Лиа
              Она целеустремленно работает в экскорте у мамочки Хофы и индивидуально. Вон перед Каннами была поездка в Мачачкалу, там "заработала" на красную дорожку. Боня- это днище.
              		 23.06.17 09:17
                   
              0
                   
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