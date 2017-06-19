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Эль Макферсон получила более $50 миллионов от бывшего мужа


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Эль Макферсон (Elle Macpherson) - не только красивая женщина. Она достаточно умна, чтобы расставаться с мужьями без скандалов и громких судебных процессов. Эль предпочитает бурным выяснениям отношений деньги.

Макферсон получила 53 миллиона долларов наличными и особняк в Майами стоимостью 26 миллионов после разрыва с супругом, миллиардером Джеффри Соффером (Jeffrey Soffer).

По данным таблоидов, супруги уже длительное время не живут вместе, но никто из них не собирается выяснять отношения и закатывать скандалы. Сейчас стороны обдумывают, как оформить развод без лишних бюрократических проволочек. Представители пары по-прежнему воздерживаются от комментариев.

Напомним, 53-летняя модель начала встречаться с Соффером (состояние мужчины оценивается в 4,2 млрд долларов) в 2009 году. В марте 2013 года пара сообщила о помолвке, в июле сыграла свадьбу на одном из курортов Фиджи. Ранее Эль была замужем за французским фотографом Жилем Бенсимоном (Gilles Bensimon), в свое время также состояла в отношениях со швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном (Arpad Busson) и подарила ему двух сыновей.

Ранее мы писали:

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 19.06.2017 Теги: Эль Макферсон

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