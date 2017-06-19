Эль Макферсон получила более $50 миллионов от бывшего мужа

Эль Макферсон (Elle Macpherson) - не только красивая женщина. Она достаточно умна, чтобы расставаться с мужьями без скандалов и громких судебных процессов. Эль предпочитает бурным выяснениям отношений деньги.

Макферсон получила 53 миллиона долларов наличными и особняк в Майами стоимостью 26 миллионов после разрыва с супругом, миллиардером Джеффри Соффером (Jeffrey Soffer).

По данным таблоидов, супруги уже длительное время не живут вместе, но никто из них не собирается выяснять отношения и закатывать скандалы. Сейчас стороны обдумывают, как оформить развод без лишних бюрократических проволочек. Представители пары по-прежнему воздерживаются от комментариев.

Напомним, 53-летняя модель начала встречаться с Соффером (состояние мужчины оценивается в 4,2 млрд долларов) в 2009 году. В марте 2013 года пара сообщила о помолвке, в июле сыграла свадьбу на одном из курортов Фиджи. Ранее Эль была замужем за французским фотографом Жилем Бенсимоном (Gilles Bensimon), в свое время также состояла в отношениях со швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном (Arpad Busson) и подарила ему двух сыновей.

Ранее мы писали:

Эль Макферсон: «Женская красота зависит от настроения». По наблюдению звезды, когда женщина сама не уверена в себе, ее воспринимают как некрасивую.

От Радулова ушла жена. Дарья Дмитриева намекнула на разрыв.

Безумные секреты красоты знаменитостей. Некоторые рецепты довольно экзотичны, другие же вы можете спокойно испробовать сами, у себя дома.

Источник фото: Globallookpress.com