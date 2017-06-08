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От Радулова ушла жена


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В СМИ активно обсуждается предполагаемый развод знаменитого хоккеиста Александра Радулова. На днях супруга звезды, гимнастка Дарья Дмитриева опубликовала в соцсетях пост, который журналисты расценили как сообщение о разрыве.

«Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад, наконец-то, закончился. Спасибо за все! Удачи, с Богом», – написала в соцсетях Дарья. Чуть ранее обладательница серебряной медали Олимпийских игр-2012 шутливо намекнула, что супруг не оправдал ее ожиданий. «"А ведь обещал холить, любить, лелеять", – бормотала она, закапывая труп».

На расспросы подписчиков, почему нет совместных снимков с Радуловым и не рассталась ли пара, Дмитриева ответила: «Нет Саши в моей жизни, нет фото».

Однако на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию спортсменка заявила, что у нее нет никакого желания что-либо объяснять и комментировать прессе.

Напомним, свадьба Радулова и Дмитриевой прошла в августе 2015 года. Через несколько месяцев у супругов родился первенец - сын Макар. А летом прошлого года пара решила устроить роскошное свадебное торжество в греческом стиле с участием звезд.

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0 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Александр Радулов

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