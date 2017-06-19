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Бузова наслаждается жизнью в Монако


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Последние пару недель оказались непростыми для Ольги Бузовой. Артистке не удалось заполучить премию МУЗ-ТВ (номинация «Прорыв года»), ее мастер-классы в нескольких городах под угрозой отмены из-за низких продаж билетов. Чтобы приободриться, Ольга решила устроить себе своеобразную перезагрузку. И не где-нибудь, а в Монако.

В Монако звезда отправилась на частном самолете, поразвлеклась в ночных клубах, позагорала на пляже. «Я остаюсь...настоящей... Я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть, и этот мир весь тянется ко мне...» - пишет Бузова в соцсетях.

Тем временем появились слухи о том, что Бузовой заинтересовалась Яна Рудковская. И якобы Яна всерьез подумывает о продюсировании девушки после совместной работы над клипом группы «Градусы». Рудковская действительно пишет в Insta, что считает Бузову «очень хорошей девочкой».

 

Дорогие , ну вот наконец -то мы представляем новую нашу работу с моими любимыми гражданами из группы @gradusy_band ! А в главной роли снялась Оля Бузова @buzova86 , которую я искренне считаю очень хорошей девочкой ! У которой есть мечта петь ! У человека можно забрать все , но забрать мечту невозможно ! Тем более она к ней идёт семимильными шагами , за которыми стоит большой труд ! Её ребрендинг очевиден , а позитив с искренностью сейчас ценится на вес золота ! Ну а мы с ребятами из Группы @gradusy_band сняли клип про девушку Олю -девчонку с соседнего двора ! И пусть этой девушкой будет - Оля Бузова ! Раз сейчас её время ! В общем все у нас "Здорово, Великолепно " чего и Вам всем желаем ! Хороших всем Вам выходных ))P.S. Думаю , что речь в начале клипе обо мне Вас не смутит )))Самоирония всегда была в почете ) Режиссёр: @alexey_k_golubev ✌🏻Активная ссылка на клип в профиле у @gradusy_band ! Руслан @ruslantagiev777 Рома @pashock_official @kosilove37 @bassballzzz @grebenkindrums @arsen_beglyarov love you ❤️

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

«У которой есть мечта петь! У человека можно забрать все, но забрать мечту невозможно! Тем более она к ней идет семимильными шагами, за которыми стоит большой труд! Ее ребрендинг очевиден, а позитив с искренностью сейчас ценится на вес золота! <...>. Раз сейчас ее время!»

Ранее мы писали:  

Третьякову стыдно за Бузову. Роман полагает, что звезда переигрывает.

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​



1 Не нравится 0 Нравится 19.06.2017 Теги: Ольга Бузова

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