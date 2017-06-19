Бузова наслаждается жизнью в Монако

Последние пару недель оказались непростыми для Ольги Бузовой. Артистке не удалось заполучить премию МУЗ-ТВ (номинация «Прорыв года»), ее мастер-классы в нескольких городах под угрозой отмены из-за низких продаж билетов. Чтобы приободриться, Ольга решила устроить себе своеобразную перезагрузку. И не где-нибудь, а в Монако.

В Монако звезда отправилась на частном самолете, поразвлеклась в ночных клубах, позагорала на пляже. «Я остаюсь...настоящей... Я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть, и этот мир весь тянется ко мне...» - пишет Бузова в соцсетях.

Тем временем появились слухи о том, что Бузовой заинтересовалась Яна Рудковская. И якобы Яна всерьез подумывает о продюсировании девушки после совместной работы над клипом группы «Градусы». Рудковская действительно пишет в Insta, что считает Бузову «очень хорошей девочкой».

«У которой есть мечта петь! У человека можно забрать все, но забрать мечту невозможно! Тем более она к ней идет семимильными шагами, за которыми стоит большой труд! Ее ребрендинг очевиден, а позитив с искренностью сейчас ценится на вес золота! <...>. Раз сейчас ее время!»

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