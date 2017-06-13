Борисова отмечает 40-летие обновленной

Последние несколько месяцев были очень сложными для Даны Борисовой. Скандалы с матерью, курс вынужденной реабилитации... Сегодня телеведущая отмечает свой день рождения и уверяет, что она полна сил и готова начать жизнь заново.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Июн 13 2017 в 2:35 PDT

Сегодня, 13 июня, Дана отмечает 40-летие. Девушка все еще находится в клинике в Таиланде, но, судя по посту в Insta, настроение у именинницы превосходное.

«Сегодня мой День рождения! Я новая и сильная, и это будет особенный день, а за ним особенный год! Сегодня я встречаю себя новую и благодарную людям, которые спасли меня и вернули в этот мир, научили радоваться простому и заново научили отличать правильное от неправильного. Сейчас я понимаю, что один ошибочный шаг приводит к другому ошибочному шагу, третьему... и вот сегодня я сказала себе, что в этом году не должно быть ошибок. Каким был мой прошлый год жизни? Сложный-сложный! Подъем и падение, падение и подъем! Сейчас я на подъеме, и я полна сил».

По словам ведущей, она решила побаловать себя и провести день у косметолога и массажиста. «Ничего, что могло бы затуманить мой разум! Только естественная, натуральная радость и эндорфины! <...>. А потом... потом я приготовлю вам сюрприз! Ждите и следите, это будет Мой день!»

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