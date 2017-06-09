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Бузова обошла Собчак


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Сегодня предприимчивые селебрити зарабатывают не только на съемках и корпоративах. Реклама в блогах стала довольно серьезной статьей дохода. Правда, если некоторые зарабатывают миллионы, то другие отмечают, что это довольно тяжелый труд.

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) выяснило доходы российских звезд соцсетей. Самый высокий показатель у звезды Youtube, блогера Wylsacom - Валентина Петухова: 26,9 млн рублей. На втором месте - Ольга Бузова с доходами в 24,5 млн рублей. На третьем - коллега Бузовой, Ксения Бородина с 19 млн рублей. Теледива Ксения Собчак стала лишь четвертой с 16,5 млн рублей.

Как уточняется, в рейтинг вошли блогеры с аудиторией более миллиона человек. При этом не совсем ясно, о доходах за какой период идет речь (в год, в месяц?). Расценки на размещение рекламы уточнялись у официальных представителей блогеров.

Тем временем Илья Варламов заметил, что цифры в подобных списках обычно далеки от реальности. «На будущее, тем, кто планирует считать доходы блогеров, хочу посоветовать еще считать и расходы. Производство любого качественного контента стоит дорого. Попробуйте снять хороший ролик, чтобы понять, каково это!»

Ранее мы писали:  

Третьякову стыдно за Бузову. Роман полагает, что звезда переигрывает.

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​



0 Не нравится 0 Нравится 09.06.2017 Теги: Ольга Бузова

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