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Звягинцев передумал снимать картины о семейном кризисе


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Еще не стихли бурные обсуждения картины «Нелюбовь». А Андрей Звягинцев уже готовится к работе над новыми проектами. И теперь это не чернуха. Режиссер намерен снять историческую картину, и уже имеется несколько вариантов.

Звягинцева нередко упрекают за то, что в своих картинах он показывает современную Россию слишком мрачно. Чуть ли не безысходно. И кажется, кинематографисту это надоело. Сейчас режиссер готовится к работе над исторической лентой. «В настоящий момент на столе продюсера лежат три проекта, которые никак не связаны с современностью. Если будут основания запустить их, то это (уход от фильмов современной тематики) само собой, самым естественным образом произойдет», - рассуждает Звягинцев в интервью ТАСС.

Как уточняется, новый проект будет либо о событиях Второй мировой войны, либо о  зарождении христианства в Киевской Руси, либо в центре сюжета будет один из  эпизодов истории Древней Греции.  «Это никак не связано с моим интересом к историческим знаниям, я же не историк. Просто сюжеты этих сценариев в свое время откликнулись в сердце», - пояснил режиссер.

Кинематографист также рассказал, что в свое время думал о создании ремейка «Сцены из супружеской жизни» легендарного Ингмара Бергмана. Однако возникли проблемы с правообладателями, и в конце концов Звягинцев переключился на «Нелюбовь».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Андрей Звягинцев

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