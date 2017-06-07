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Шнуров: «Пока я начинающий молодой художник»


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Сергея Шнурова не остановить. Солист «Ленинграда» работает не только над музыкальными хитами. Накануне артист представил в Московском музее современного искусства (MMOMA) собственную выставку «Ретроспектива брендреализма».

На открытии выставки собрались чуть ли не все сливки звездного общества, начиная с Ксении Собчак и заканчивая Никой Белоцерковской (стоит отметить, что дамы давно дружат со Шнуровым).

 

Главный герой вечера старался быть скромным. «Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж», — заявил 44-летний Шнуров.

Он напомнил, что первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла 11 лет назад. Тогда все произведения были раскуплены буквально в момент. «Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram», — пояснил артист.

Как уточняет Lenta.ru, Шнуров объявил брендреализм направлением в искусстве в 2006 году. Главный постулат: современный человек «окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно».

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0 Не нравится 0 Нравится 07.06.2017 Теги: Сергей Шнуров

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