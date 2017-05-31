Эшли Грэм: «Порой мне некомфортно в бикини»
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Она более 10 лет в модельном бизнесе и считается самой популярной пышнотелой моделью. Некоторые даже считают Эшли Грэм (Ashley Graham) одним из символов движения "бодипозитив". Но как признается девушка, как и многие другие, она немножко нервничает в преддверии купального сезона.
Эшли обычно не жалуется на свою фигуру и считает себя закоренелой оптимисткой. Но даже у нее случаются непростые моменты. В новом интервью People Now она рассказала, что порой в бикини она чувствует себя не очень комфортно. «Наверное, это чувствует каждая девушка, пришедшая на пляж или в бассейн, - рассуждает Грэм. - Вы приходите, и в какой-то момент появляется мысль: "Черт, мне же нужно раздеться". Вы чувствуете, как все на вас смотрят, небольшой дискомфорт, но потом все в порядке. И наконец, появляется мысль: "О, а не взять ли мне еще один бокал пинаколады?"».
По словам Эшли, девушкам не следует увлекаться ретушью своих фотографий и надо постараться принять себя такой, какая есть. «Будьте собой. Говорите сама с собой, глядя на свое отражение в зеркале. Только это изменит ваше отношение к своему телу».
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Представлен рейтинг бодипозитивных стран. Выяснилось, жители какой страны менее всего комплексуют по поводу внешнего вида.
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Обсуждение 5
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FRКто-то же должен рекламировать одежду для Big girls.
01.06.17 00:01
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ПрелестьМодель это лишь модель для демонстрации чего то на конкретную нишу потребителя. Горбатые модели тоже наверняка есть. Так что все реальное разумно.
31.05.17 15:36
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KoshkaВ бассейне иногда обращаю внимание на таких Эшли. Как тяжело двигаются, пыхтят. И это пока молодые, а что дальше?
31.05.17 12:59
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Micha PiterДа нее, всё-таки это многовато. Не спасает доже симпатичное лицо...
31.05.17 11:59