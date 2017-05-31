Эшли Грэм: «Порой мне некомфортно в бикини»

Она более 10 лет в модельном бизнесе и считается самой популярной пышнотелой моделью. Некоторые даже считают Эшли Грэм (Ashley Graham) одним из символов движения "бодипозитив". Но как признается девушка, как и многие другие, она немножко нервничает в преддверии купального сезона.

















Эшли обычно не жалуется на свою фигуру и считает себя закоренелой оптимисткой. Но даже у нее случаются непростые моменты. В новом интервью People Now она рассказала, что порой в бикини она чувствует себя не очень комфортно. «Наверное, это чувствует каждая девушка, пришедшая на пляж или в бассейн, - рассуждает Грэм. - Вы приходите, и в какой-то момент появляется мысль: "Черт, мне же нужно раздеться". Вы чувствуете, как все на вас смотрят, небольшой дискомфорт, но потом все в порядке. И наконец, появляется мысль: "О, а не взять ли мне еще один бокал пинаколады?"».

По словам Эшли, девушкам не следует увлекаться ретушью своих фотографий и надо постараться принять себя такой, какая есть. «Будьте собой. Говорите сама с собой, глядя на свое отражение в зеркале. Только это изменит ваше отношение к своему телу».

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