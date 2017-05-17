Кафельникова вынужденно набирает вес

Модель Алеся Кафельникова старательно работает над модельной карьерой. И не без успеха - у девушки неплохой контракт, она регулярно позирует для глянца. Но, конечно, Алесе приходится серьезно работать над собой.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Май 16 2017 в 1:39 PDT

В прошлом году Кафельникова спровоцировала очередную волну дискуссии об анорексии. По мнению публики, девушка выглядела чрезмерно худой и даже изможденной. Пришлось модели объясниться. «Я вешу 47 килограммов и считаю, что это нормально для модели. Я не страдаю от анорексии, и тем более мой отец не мог меня в этом обвинить. Во время трансляции в Periscope его спросили, боится ли он того, что я могу страдать анорексией. Он ответил, что боится. А что ответили бы ваши родители? Во время трансляции я была рядом с ним, и этот вопрос меня даже позабавил».

Теперь Алесю попросили слегка набрать вес представители модельного агентства. Девушка не стала спорить, постаралась поправиться на несколько кг и уже показала результат. Правда, сейчас Кафельникова подтрунивает сама над собой - новый снимок она подписала "Size+".

Кстати, ранее девушка говорила: «Я нашла золотую середину и ем столько, сколько требует организм. В нашей семье мы серьезно относимся к здоровью. Мой отец - спортсмен, и каждый год мы проходим проверки у врачей. Все прекрасно. Мы все здоровы».

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Алеся Кафельникова покоряет Париж. Девушка работает в столице Франции.

Звездные дети, выросшие у нас на глазах. Дети знаменитостей взрослеют раньше своих сверстников, появляются на светских раутах и выглядят как настоящие звезды.