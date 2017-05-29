Звягинцев и Диана Крюгер стали триумфаторами Канн

Завершился 70-й кинофестиваль в Каннах. И Андрей Звягинцев снова возвращается в Москву не с пустыми руками. Новая работа российского кинематографиста отмечена особо.

















Церемония подведения итогов и вручения наград кинофестиваля прошла в воскресенье, 28 мая. «Золотую пальмовую ветвь» получил шведский режиссер Рубен Эстлунд (Ruben Östlund) за картину «Квадрат». Гран-при жюри вручен Робену Кампийо (Robin Campillo) за ленту «120 ударов в минуту». Звягинцев за фильм «Нелюбовь» получил третью по значимости награду – приз жюри.

Приз за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс («Ты никогда не был здесь»), лучшую женскую - Диана Крюгер (Diane Kruger ) за игру в фильме «На пределе». Лучшим режиссером стала София Коппола (Sofia Coppola) с картиной «Роковое искушение».

На церемонии закрытия блистали самые роскошные дивы, начиная с нынешней хозяйки кинофестиваля Моники Беллуччи (Monica Bellucci) и заканчивая Умой Турман (Uma Thurman). Не обошлось без провокации: Моника и 53-летняя французская актриса Жюльет Бинош (Juliette Binoche), будучи на сцене, обменялись столь страстными взглядами, что многие светские обозреватели едва не задохнулись от восторга.

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Источник фото: Globallookpress.com