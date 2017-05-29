Джигурда будет судиться с Малаховым

Никита Джигурда - большой любитель поскандалить. Особенно если дело касается рейтинговых телешоу. Как сообщается, артист подал в суд иск против редакторов программы «Пусть говорят».

Как заявил бард журналистам, он и его бывшая супруга Марина Анисина получили предложение принять участие в шоу, но внезапно съемку отменили. «Нас вызвали из Франции, обещали положительную программу. Обещали, что Малахов извинится лично перед Мариной Анисиной. Я привез документы, подтверждающие, что на прошлых программах была ложь. Но съемку отменили. Я подал в суд на редакторов программы», — сказал Никита.

По словам артиста, он обвиняет редакцию шоу и, в частности, ведущего Андрея Малахова в клевете. На одном из недавних шоу Малахов якобы обвинил Джигурду в насилии.

Напомним, ранее у барда случались конфликтные ситуации на шоу «Прямой эфир». На одной из программ Никита едва не подрался с ведущим Борисом Корчевниковым.

Кстати, по некоторым данным, нашумевший развод с Мариной Анисиной оказался весьма прибыльным для Джигурды. Так, за участие в различных ток-шоу Никита получил гонорары в общей сумме на 5 миллионов рублей.

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