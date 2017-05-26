Маликов опозорил Бузову
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Ольга Бузова, возможно, не может похвастаться хорошими вокальными данными. Зато творчество девушки обсуждают все кому не лень, и даже заслуженные артисты отечественной эстрады. Киркоров, например, от Бузовой в восторге, а вот Маликов в шоке.
Дмитрий Маликов обычно старается поддерживать начинающих исполнителей. Но ознакомившись с одной из работ Ольги, артист отозвался довольно жестко. «Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!» — написал Маликов в Twitter.
Поклонники Дмитрия поддержали, посоветовали беречь нервы и поинтересовались, как артист себя чувствует после просмотра клипа и не пошла ли у него кровь из ушей.
Некоторые предположили, что Маликова шокировал клип на песню «#НамБудетЖарко». Сама Бузова ранее так прокомментировала видео: «Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня в последнее время, - это любовь, доброта и умение смеяться над собой. Что мы и сделали с Настей Кудри в нашем клипе на песню «#намбудетжарко». И что бы ни говорили люди вокруг, я делаю то, что мне нравится, много работаю, и у меня грандиозные планы. Надеюсь, вам понравится наша работа, мы очень старались. И кто знает, может, когда-нибудь я получу заветную статуэтку и признание от великих критиков нашего шоу-бизнеса».
Ранее мы писали:
Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.
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Обсуждение 14
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27.05.17 08:26
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кирилл красноярску Маликова доча не лучше поет,посмотрел я ее клип.бесголосая,как папа!
27.05.17 08:13
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27.05.17 07:22
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Маликов хороший пианист, но безголосый певец. Рыбак рыбака видит издалека.
27.05.17 01:26
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СимаНа последних фото она похожа на мужчину переводетого в женщину, что то неладное :-)
26.05.17 22:48
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АленаБузова послужила переломным моментом для того,чтобы народ перестал интересоваться эстадой вообще,имея ввиду относительно молодое поколение.Более большей вульгарности,неуважения к зрителю и к себе,бездарности,пошлости,и представить трудно.Жаль,что настоящая молодежь в лице 9 миллионов подписчиков- такое быдло.Учитывая количество просмотров видео,стоит надеяться,что 6 млн подписаны на нее лишь из удивления и желания понаблюдать над моральным инвалидом...вообщем,нет слов...деньги -важное,но не главное в жизни,чтобы так глубоко погрязнуть в распутстве,лжи,чтобы пасть так низко...пусть и хорошо оплачиваемом,но позоре.
26.05.17 22:40
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гость самаранадоела эта бузика до чертиков когда на это поймет мерзость какая то
26.05.17 22:14
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гость тольяттибузова что умеет петь я думала что только лаять и лайки собирать
26.05.17 22:12
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ПрелестьМужик стареет и дуреет. Не иначе.
26.05.17 21:57
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ИПросто Маликов профессиональный музыкант.
26.05.17 22:38
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Ой лиЕго пение выше тройки не натянешь.
27.05.17 02:29
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ИПение , может быть..., не буду судить....Но он профессиональный музыкант и композитор и в профессии он уже много лет и такая наука, как техника пения ему известна. Кроме того у него много написанных песен , которые стали популярными. Хотя конечно, я не понимаю, зачем ему что либо высказывать по поводу таких певиц...Ради Бога, пусть " поёт...". Ей действительно нужна удача ...после всевозможных выпусков голос уровень российского исполнительства вырос...Но зрителям Дом два тоже нужна своя музыка по уровню. Не всем же слушать Лоретти ....Кому то и родное ТЦ, ТЦ, ТЦ.
27.05.17 09:37
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Naizaпри всем уважении и согласии с его позицией, пускай он тебе начнет с дочки своей
26.05.17 16:52