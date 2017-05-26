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Маликов опозорил Бузову


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Ольга Бузова, возможно, не может похвастаться хорошими вокальными данными. Зато творчество девушки обсуждают все кому не лень, и даже заслуженные артисты отечественной эстрады. Киркоров, например, от Бузовой в восторге, а вот Маликов в шоке.

Дмитрий Маликов обычно старается поддерживать начинающих исполнителей. Но ознакомившись с одной из работ Ольги, артист отозвался довольно жестко. «Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!» — написал Маликов в Twitter.

Поклонники Дмитрия поддержали, посоветовали беречь нервы и поинтересовались, как артист себя чувствует после просмотра клипа и не пошла ли у него кровь из ушей.

Некоторые предположили, что Маликова шокировал клип на песню «#НамБудетЖарко». Сама Бузова ранее так прокомментировала видео: «Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня в последнее время, - это любовь, доброта и умение смеяться над собой. Что мы и сделали с Настей Кудри в нашем клипе на песню «#намбудетжарко». И что бы ни говорили люди вокруг, я делаю то, что мне нравится, много работаю, и у меня грандиозные планы. Надеюсь, вам понравится наша работа, мы очень старались. И кто знает, может, когда-нибудь я получу заветную статуэтку и признание от великих критиков нашего шоу-бизнеса».

Ранее мы писали:  

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.



1 Не нравится 2 Нравится 26.05.2017 Теги: Ольга Бузова

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