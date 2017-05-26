Маликов опозорил Бузову

Ольга Бузова, возможно, не может похвастаться хорошими вокальными данными. Зато творчество девушки обсуждают все кому не лень, и даже заслуженные артисты отечественной эстрады. Киркоров, например, от Бузовой в восторге, а вот Маликов в шоке.

Дмитрий Маликов обычно старается поддерживать начинающих исполнителей. Но ознакомившись с одной из работ Ольги, артист отозвался довольно жестко. «Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!» — написал Маликов в Twitter.

Поклонники Дмитрия поддержали, посоветовали беречь нервы и поинтересовались, как артист себя чувствует после просмотра клипа и не пошла ли у него кровь из ушей.

Некоторые предположили, что Маликова шокировал клип на песню «#НамБудетЖарко». Сама Бузова ранее так прокомментировала видео: «Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня в последнее время, - это любовь, доброта и умение смеяться над собой. Что мы и сделали с Настей Кудри в нашем клипе на песню «#намбудетжарко». И что бы ни говорили люди вокруг, я делаю то, что мне нравится, много работаю, и у меня грандиозные планы. Надеюсь, вам понравится наша работа, мы очень старались. И кто знает, может, когда-нибудь я получу заветную статуэтку и признание от великих критиков нашего шоу-бизнеса».

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