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Ева Лонгория похвасталась сексуальностью


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Жизнь в Каннах кипит. И многие знаменитости стараются не только представить публике свои новые киноработы, но и удивить нарядами. Ева Лонгория (Eva Longoria), например, вчера блеснула в весьма рискованном платье.

 

Публикация от @epressphoto

 

42-летняя актриса появилась на вечеринке L'Oreal Paris Cinema Club Party в прозрачном платье с черными вставками. Наряд прекрасно подчеркивал фигуру Евы, но многие модные обозреватели переживали, как бы ни случилось казуса. Ну мало ли, грудь вдруг обнажится или шов снизу разойдется. Но обошлось, и Лонгория стала одной из самых ярких участниц мероприятия.

 

В Каннах Ева промоутирует свою новую драму «Лоурайдеры». Супруг актрисы Хосе Бастон (Jose Bastón) недавно приезжал на Ривьеру поддержать жену.

Скоро пара отметит годовщину свадьбы, и недавно звезда призналась: «Знаете, мы до сих пор словно молодожены. Порой мы чувствуем себя так, будто женаты уже сорок лет, порой - словно поженились пару секунд назад. Все зависит от нашего настроения». Для Лонгории это третий брак, и актриса уверена, что на этот раз она действительно нашла своего принца и обрела с ним счастье.

Ранее мы писали:

Ева Лонгория рассказала о мужчине мечты. Актриса официально объявила, что, наконец, нашла своего принца.  

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0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2017 Теги: Ева Лонгория

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