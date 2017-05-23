Андерсон и Хайек устроили декольте-баттл

Каннский кинофестиваль - это не только умопомрачительные звездные премьеры, но и сногсшибательные звездные вечеринки. Накануне одна из таких пати прошла на яхте миллиардера Пола Аллена, и судя по снимкам в Сети, знаменитые дамы повеселились по полной программе.

Публикация от *blackthunder* (@s_zarinchang) Май 22 2017 в 10:15 PDT

На яхт-пати было приглашено немало звезд, но самыми яркими дамами стали Сальма Хайек (Salma Hayek) и Памела Андерсон (Pamela Anderson).

Публикация от chidambara.ML. (@chidambara09) Май 22 2017 в 9:28 PDT

50-летняя Сальма и 49-летняя Памела устроили своеобразную битву декольте. Хайек красовалась в стильных черных брюках и черном кружевном бюстье, подчеркивающем пышную грудь, а Андерсон появилась в платье слоновой кости в стиле бохо-шик.

Между прочим, Сальма как-то признавалась, что в свое время молила бога о пышном бюсте. «Я была самой маленькой в классе. Когда у всех девочек появилась грудь, у меня не было еще даже намека на нее. И мне было очень страшно! Другие уже стали девушками, а я по-прежнему выглядела как мальчишка. Я часто ходила в церковь, к статуе святого, который, как говорили, совершал много чудес, опускала руки в святую воду и умоляла: «Иисус, пожалуйста, дай мне хоть какую-нибудь грудь!»

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