Бузова завершает карьеру телеведущей?

Ольга Бузова активно работает над музыкальной карьерой. Девушка выдает одну хитовую композицию за другой, активно снимает клипы. И похоже, пришло для звезды время серьезно пересмотреть рабочий график.

В российских изданиях снова обсуждается скорый уход Бузовой из реалити-шоу «Дом-2». По информации инсайдеров, Ольга настолько увлеклась музыкой, что сейчас просто не в состоянии совмещать записи в студии с работой в качестве ведущей. К тому же основное внимание девушки сосредоточено на шоу-бизнесе, и к своим обязанностям на телестройке она стала относиться с прохладцей.

Впрочем, официальных подтверждений от руководителей телеканала ТНТ еще нет. Но светские обозреватели полагают, что совсем скоро будет сделано представление новой ведущей.

Бузова же тем временем записывает дебютный альбом и готовится к масштабному сольному концерту. «Мои дорогие, 2 ноября состоится мой первый большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге на концертной площадке А2. Вы увидите первыми мое концертное шоу! Для меня это будет очень волнительно, ведь там соберутся все мои родные люди! Это будет особенное выступление с премьерой моего первого альбома», - написала недавно Ольга.

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Третьяков рассказал о меркантильности Бузовой. По словам Романа, у Ольги слишком много претензий.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​