 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова завершает карьеру телеведущей?


0 1

Ольга Бузова активно работает над музыкальной карьерой. Девушка выдает одну хитовую композицию за другой, активно снимает клипы. И похоже, пришло для звезды время серьезно пересмотреть рабочий график.

В российских изданиях снова обсуждается скорый уход Бузовой из реалити-шоу «Дом-2». По информации инсайдеров, Ольга настолько увлеклась музыкой, что сейчас просто не в состоянии совмещать записи в студии с работой в качестве ведущей. К тому же основное внимание девушки сосредоточено на шоу-бизнесе, и к своим обязанностям на телестройке она стала относиться с прохладцей.

Впрочем, официальных подтверждений от руководителей телеканала ТНТ еще нет. Но светские обозреватели полагают, что совсем скоро будет сделано представление новой ведущей.

Бузова же тем временем записывает дебютный альбом и готовится к масштабному сольному концерту. «Мои дорогие, 2 ноября состоится мой первый большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге на концертной площадке А2. Вы увидите первыми мое концертное шоу! Для меня это будет очень волнительно, ведь там соберутся все мои родные люди! Это будет особенное выступление с премьерой моего первого альбома», - написала недавно Ольга.

Ранее мы писали:  

Третьяков рассказал о меркантильности Бузовой. По словам Романа, у Ольги слишком много претензий.

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​



1 Не нравится 0 Нравится 24.05.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору