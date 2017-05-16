Третьяков рассказал о меркантильности Бузовой

Ведущая Ольга Бузова активно занимается музыкой. Для нее это стало своеобразной терапией после болезненного развода. По словам Ольги, ситуацию она отпустила, подумывает о создании семьи в будущем, но пока к отношениям не готова. А тем временем бывший бойфренд звезды Роман Третьяков обмолвился, что Бузова - крайне меркантильная девушка.

В свое время Третьяков и Бузова считались одной из самых эффектных пар «Дома-2». Молодые люди были вместе на протяжении трех лет. Но потом начались серьезные разногласия, Роман покинул проект. По словам мужчины, тем, кто мечтает об отношениях с Ольгой, надо хорошо подумать.

«Бузовой всегда были нужны подарки и деньги. Для нее молодой человек – тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе мы из-за этого и расстались: она решила, что я не смогу ее обеспечивать. И Олина мама всегда выражала желание рядом с Олей видеть нечто большее и лучшее. Говорила мне: "Раз ты уж взвалил на свои плечи такую честь, как Ольга Бузова, неси ее достойно". Оля могла публично обронить такую фразу: "Наверное, ему очень круто от того, что он со мной встречается"», - цитирует Третьякова «Экспресс-газета».

По мнению Романа, подобные претенциозность и меркантильность в конце концов выведут из себя любого парня.

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