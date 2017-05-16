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Третьяков рассказал о меркантильности Бузовой


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Ведущая Ольга Бузова активно занимается музыкой. Для нее это стало своеобразной терапией после болезненного развода. По словам Ольги, ситуацию она отпустила, подумывает о создании семьи в будущем, но пока к отношениям не готова. А тем временем бывший бойфренд звезды Роман Третьяков обмолвился, что Бузова - крайне меркантильная девушка.

В свое время Третьяков и Бузова считались одной из самых эффектных пар «Дома-2». Молодые люди были вместе на протяжении трех лет. Но потом начались серьезные разногласия, Роман покинул проект. По словам мужчины, тем, кто мечтает об отношениях с Ольгой, надо хорошо подумать.

«Бузовой всегда были нужны подарки и деньги. Для нее молодой человек – тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе мы из-за этого и расстались: она решила, что я не смогу ее обеспечивать. И Олина мама всегда выражала желание рядом с Олей видеть нечто большее и лучшее. Говорила мне: "Раз ты уж взвалил на свои плечи такую честь, как Ольга Бузова, неси ее достойно". Оля могла публично обронить такую фразу: "Наверное, ему очень круто от того, что он со мной встречается"», - цитирует Третьякова «Экспресс-газета».

По мнению Романа, подобные претенциозность и меркантильность в конце концов выведут из себя любого парня.

Ранее мы писали:  

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.



2 Не нравится 0 Нравится 16.05.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 5  

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  • гномидзе
    По-этому Третьяков Бузовой не золотые, а дешевенькие металлические колечки дарил? Весь Дом2 обсуждал, когда Оля экспертизу колечка сделала. За это ему не стыдно? С таким жмотом даже жена жить не смогла, сбежала быстрее. Проще всего обвинить свою девушку в меркантильности, когда сам жадный скряга
    		 16.05.17 18:22
         
    2
         
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  • Прелесть
    А я знаю и обожаю мужчин, которые точно уверены что женщина и должна быть капризной и " меркантильной". Иначе и быть не должно. Если мужчина этого не признает - это не Мужчина. Имхо 1000%
    		 16.05.17 13:08
         
    3
         
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  • Makaronina
    Ой, сейчас я упаду под стол. Кто бы говорил о меркантильности. Прекрасно помню, когда бывшую девушку Третьякова выгнали с проекта, он сам сказал. Ну что теперь с кем мне быть, чтоб не выгнали меня с проекта как одиночку, придется быть с Бузовой. Поэтому он сней и пару-то создал. Я как раз Дом 2 в то время смотрела. АГА.
    		 16.05.17 12:56
         
    4
         
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  • Прелесть
    Значит, недотягивал. Тупой мужик - хуже не бывает. Хорошо что расстались.
    		16.05.17 12:51
         
    3
         
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  • Персикова
    Фу , Роман , как некрасиво. Какая бы ни была девушка, поливать её после разрыва - это не по-мужски. А , уж , тем более, когда девушка после разрыва оказалась успешнее тебя во многом ))) В общем , попытка лузера напомнить о себе .
    		 16.05.17 10:07
         
    9
         
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