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Милла Йовович не смогла выступить на «Евровидении»


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Только-только затихли дискуссии о скандалах и казусах «Евровидения-2017». Но, как выясняется, в Киеве не успокаиваются. Украинский продюсер и режиссер Олег Бондарчук решил рассказать об отказе организаторов шоу голливудской актрисе Милле Йовович (Milla Jovovich), которая очень сильно хотела выступить на конкурсе.

Йовович обратилась к организаторам мероприятия с предложением выступить ведущей шоу. Но предложение не было принято.

«Пришло время раскрыть карты. Вот вам ещё одна тайна. Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть - Милла Йовович. Её менеджер написал мне письмо, поскольку знал, что я занимаюсь этим, и просил о переговорах. Уверен, что Милле отказано по той же причине, что и Lady Gaga», — написал Бондарчук в соцсетях.

Американская певица Леди Гага также была готова выступить хедлайнером «Евровидения» и также без вознаграждения. От организаторов требовалось только обеспечить ее приезд и райдер. Однако райдер эпатажной знаменитости оценили в сумму от 100 до 200 тысяч долларов, и в конце концов было решено отказаться от участия Гаги.

Ранее мы писали:

Победителем «Евровидения» стал португальский певец. Романтическая песня Amar Pelos Dois покорила публику.

Милла Йовович: «Я неравнодушна к боевым искусствам». В свое время звезда училась стрелять, скакать на лошади, овладела разными приемами борьбы. 

Милла Йовович показала естественную красоту. Актриса стала звездой Harper’s Bazaar. 

 



1 Не нравится 0 Нравится 23.05.2017 Теги: Милла Йовович

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Обсуждение 3  

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  • Marana Vilnius
    Кардашьян с Пэрис Хилтон не подрались за право вести столь почетную церемонию? :)))))
    		 23.05.17 19:55
         
    5
         
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  • Лотоss
    Шо-то меня терзают смутные сомненья - никто из звёзд никогда на Евровидение не рвался, даже когда конкурс проводился в более цивилизованной стране. А в Украину - и Гага, и Йовович, да за бесплатно. С какого-такого перепугу?
    		 23.05.17 17:37
         
    8
         
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    • kroks
      У Евровидения есть свои поклонники- Австралия, например.В прошлом году в Швеции выступил Джастин Тимберлейк. И говорили, что Америка вроде тоже заинтересована в конкурсе, но там какая-то неувязка с вещательными каналами. Так что , как знать, может эти дамы и выступили бы, они достаточно «бескрышные».
      		 24.05.17 00:27
           
      1
           
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