Милла Йовович не смогла выступить на «Евровидении»

Только-только затихли дискуссии о скандалах и казусах «Евровидения-2017». Но, как выясняется, в Киеве не успокаиваются. Украинский продюсер и режиссер Олег Бондарчук решил рассказать об отказе организаторов шоу голливудской актрисе Милле Йовович (Milla Jovovich), которая очень сильно хотела выступить на конкурсе.

Йовович обратилась к организаторам мероприятия с предложением выступить ведущей шоу. Но предложение не было принято.

«Пришло время раскрыть карты. Вот вам ещё одна тайна. Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть - Милла Йовович. Её менеджер написал мне письмо, поскольку знал, что я занимаюсь этим, и просил о переговорах. Уверен, что Милле отказано по той же причине, что и Lady Gaga», — написал Бондарчук в соцсетях.

Американская певица Леди Гага также была готова выступить хедлайнером «Евровидения» и также без вознаграждения. От организаторов требовалось только обеспечить ее приезд и райдер. Однако райдер эпатажной знаменитости оценили в сумму от 100 до 200 тысяч долларов, и в конце концов было решено отказаться от участия Гаги.

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