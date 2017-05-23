Мать Дианы Шурыгиной жалуется на травлю

17-летняя Диана Шурыгина в начале года стала звездой телевидения и соцсетей. История изнасилования школьницы из Ульяновска стала предметом бурных споров и обсуждений, многие пытались поддержать девушку, но было немало тех, кто откровенно высмеивал Диану. Недавно семья Шурыгиных вернулась в Ульяновск из Москвы. И теперь мать девушки жалуется на травлю.

После участия в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят» Диана стала звездой, получила массу разных предложений о сотрудничестве с продюсерами и модельными агентствами, но в итоге не выдержала. Девушка оказалась в психиатрической клинике и после курса лечения вернулась с родителями домой. Но на этом неприятные приключения не кончились.

Как пишет мать девушки, идет травля ее семьи и они постоянно находятся в страхе.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Май 22 2017 в 10:00 PDT

«Приобретенная, скажем так, слава привлекла к нам много хороших людей под видом помощи желающих на нас заработать. И вот итог - наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши, типа, гонорары подсчитывались всеми кому не лень. Лишний раз на улицу выходить страшно. Меня избили ещё в Ульяновске. Мужа уже здесь в Москве. Дочь ограбили. Мы же боимся писать заявление на преступников. А вдруг их найдут! И травить станут еще сильнее. Нас наверняка сделают виновными», - пишет женщина.

Шурыгина-старшая подчеркнула, что мечтает выбраться из ада и готова к переезду. «Я хочу спокойной жизни для семьи. Мы готовы на переезд туда, где нас не будут унижать и избивать. Где мы сможем работать и не бояться за жизнь наших детей. Мы просто хотим жить, а не существовать!»

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