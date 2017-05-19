Семья Фриске требует отчет от Русфонда

В Перовском суде Москвы сегодня прошло очередное слушание по гражданскому иску Русфонда о взыскании с родственников Жанны Фриске 21,6 миллионов рублей. И в ходе слушания были сделаны сразу два серьезных заявления. Так, адвокаты семьи потребовали прекратить судебное разбирательство.

Как заявили представители Фриске, иск они не признают и требуют прекратить судебное производство. По словам юристов, Ольга Фриске не может быть должником по договору, так как не является его подписантом, большая часть денежных средств была израсходована Жанной, оставшейся суммой распоряжалась бухгалтер. «Кроме того, истцом не предоставлены документы, подтверждающие его права на данные суммы», — подчеркнул адвокат.

Представителей Русфонда просят дать отчет. «После проведенной акции Первого канала считаем законным получить отчет от фонда о его работе. По нашим данным, сумма пожертвованных денег составляет от 67 до 400 миллионов рублей. У нас есть все основания полагать, что фонд пытается скрыть реальные суммы пожертвований, привлекая нас к ответственности», — цитирует ТАСС адвоката Фриске.

Тем временем юристы Дмитрия Шепелева, который представляет интересы своего сына Платона, также предложили прекратить рассмотрение иска. «Мы считаем, что истцу следовало обратиться с иском к Ольге Фриске, так как деньги были обналичены именно ею за две недели до смерти дочери. Платон не вступал в наследование денежных средств».

Судья в закрытии дела отказал. По его мнению, прекращение производства по делу невозможно, «так как это лишит стороны объективного разбирательства».

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