Самойлова не будет выступать на «Евровидении» дистанционно

Скандал по поводу недопуска певицы Юлии Самойловой на территорию Украины для участия в «Евровидении» продолжается. Накануне представители Европейского вещательного союза предложили компромиссный вариант. Но Первый канал отказался принимать его.

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Представители ЕВС предложили выступить Юлии удаленно. Благо современные средства связи позволяют провести качественную трансляцию. «В целях сохранения неполитического характера песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз усердно работал, чтобы найти выход из этой ситуации, и предпринял беспрецедентный шаг. Это то, что никогда не было сделано раньше за всю 60-летнюю историю конкурса. Ценности инклюзивности – в духе "Евровидения"», – сообщается в специальном заявлении.

Но представители Первого канала предложение не принимают. Они считают, что ЕВС «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом». А отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины «нарушает правила конкурса».

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия (российской певицы) и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия», — заявили на канале.

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