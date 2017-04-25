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Кушанашвили высмеял Степанова


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Актер Василий Степанов на позапрошлой неделе не на шутку испугал коллег и публику. Артист выбросился из окна, затем стало известно о серьезных проблемах с психикой Василия. Многие звезды поспешили поддержать парня, а режиссер Федор Бондарчук пообещал подумать над ролью для Степанова в новой картине. А тем временем известный ведущий и обозреватель Отар Кушанашвили язвительно заметил, что Степанову следовало бы не страдать, а просто постараться взять себя в руки.

Отар к Василию безжалостен. Накануне в своем ЖЖ ведущий опубликовал довольно злой пост в адрес парня.

«В каждом интервью, которые у него за каким-то чертом берут ("интервью" у него должны брать эскулапы, и никто кроме), а он и рад трепаться, парень, которому скоро сто годин, сетует, что ему не на что жить, ему НЕДОПЛАТИЛИ, не заплатили, бла-бла-бла... Я - даже Эрнст об этом знает - самый недооцененный ведущий в стране, при этом высящийся надо всеми, как Армани над Чапуриным. И что: мне из окна прыгать?» — рассуждает Кушанашвили.

«Простите, но это как с похудением: просто перестаньте жрать».

Но что делать? Отар считает, что нужно постоянно контролировать себя. «Помню, как Бондарчук взахлеб рассказывал, что рядом с Васей Брэд Питт - карикатура. Ну-ну. А московские журналисты по сравнению со мной полны харизмы. Жить страшно, но недопустимо поддаваться страху, и нельзя требовать от людей, тянущих лямку, обреченных на "унылые пределы бескрылой жизни", сочувствия к какому-то там Степанову. Простите, но это как с похудением: просто перестаньте жрать. Просто возьми себя в руки, с***».

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1 Не нравится 1 Нравится 25.04.2017 Теги: василий степанов

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