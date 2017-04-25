Кушанашвили высмеял Степанова
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Актер Василий Степанов на позапрошлой неделе не на шутку испугал коллег и публику. Артист выбросился из окна, затем стало известно о серьезных проблемах с психикой Василия. Многие звезды поспешили поддержать парня, а режиссер Федор Бондарчук пообещал подумать над ролью для Степанова в новой картине. А тем временем известный ведущий и обозреватель Отар Кушанашвили язвительно заметил, что Степанову следовало бы не страдать, а просто постараться взять себя в руки.
Отар к Василию безжалостен. Накануне в своем ЖЖ ведущий опубликовал довольно злой пост в адрес парня.
«В каждом интервью, которые у него за каким-то чертом берут ("интервью" у него должны брать эскулапы, и никто кроме), а он и рад трепаться, парень, которому скоро сто годин, сетует, что ему не на что жить, ему НЕДОПЛАТИЛИ, не заплатили, бла-бла-бла... Я - даже Эрнст об этом знает - самый недооцененный ведущий в стране, при этом высящийся надо всеми, как Армани над Чапуриным. И что: мне из окна прыгать?» — рассуждает Кушанашвили.
«Простите, но это как с похудением: просто перестаньте жрать».
Но что делать? Отар считает, что нужно постоянно контролировать себя. «Помню, как Бондарчук взахлеб рассказывал, что рядом с Васей Брэд Питт - карикатура. Ну-ну. А московские журналисты по сравнению со мной полны харизмы. Жить страшно, но недопустимо поддаваться страху, и нельзя требовать от людей, тянущих лямку, обреченных на "унылые пределы бескрылой жизни", сочувствия к какому-то там Степанову. Простите, но это как с похудением: просто перестаньте жрать. Просто возьми себя в руки, с***».
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Обсуждение 6
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ПрелестьБезобразие в принципе выражать свою жалость или безжалостность к человеку со сбоем в психике. Как будто больной нуждается именно в жалости какого то неважного ему человека. Не дай Бог самому Отару заболеть
26.04.17 04:52
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Ольга К. МоскваЕсли Василий действительно в целом здоров психически, то хочется ему сказать:" Вася, посмотри на наших паралимпийцев!" У них всем есть чему поучиться!
26.04.17 00:28
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et New YorkКто такой этот Отар?!
25.04.17 23:57
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ОльгаСколько актеров, причём великих!, думали, что после известных ролей попадут в высшие слои шоу-биза, но роли иногда ждут годами, а еду и коммуналку никто не отменял. Парень с большими амбициями, мог бы в сериале/рекламе/корпоративе подвизаться, ан нет, ему подавай интересные роли, кот. раскроют его талант. Светличная подъезды мыла и ничего, а тут слащавый мальчик недооценённый...
25.04.17 10:34
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50/50высмеивать шизофреника, это, конечно, очень остроумно. Отар склочная баба, которая ржёт надо всеми уже лет 20, но его всё равно никак не оценят по достоинству. потому, что сам по себе ноль, кормится на несчастных
25.04.17 09:57
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МарФедор Бондарчук, а не Сергей. А Отар, как всегда, прав
25.04.17 08:39