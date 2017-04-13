Степанов проходит лечение в психиатрической клинике

В СМИ появилась новая информация о состоянии актера Василия Степанова. В понедельник артист пытался покончить с собой, выйдя из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Василий получил многочисленные травмы, но, к счастью, они оказались не смертельными. Актер даже отказался от лечения в госпитале, но через некоторое время его решено было госпитализировать в психиатрическую больницу.

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В результате падения с пятого этажа Степанов получил несколько переломов. Медики наложили артисту гипс, после чего актер был перевезен домой. На следующий вечер актер стал жаловаться на боли в груди, однако прибывшие медики обратили особое внимание на странное поведение артиста.

В итоге актера госпитализировали в психиатрическую больницу, сообщает «Московский комсомолец». Специалисты поставили диагноз «шизофрения». Пока актер будет находиться в клинике, если родственники не заберут его домой под свою ответственность.

Напомним, несколько лет назад Степанов попал в психиатрическую клинику с диагнозом «маниакальная депрессия». По предположениям друзей, артист не выдержал обрушившейся на него славы после выхода фильма «Обитаемый остров» и последующей критики.

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Источник фото: Globallookpress.com