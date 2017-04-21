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Джоли скрывает новый роман


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) редко появляется на публике, но остается в центре внимания СМИ. Официально сейчас звезда занята чтением лекций в Лондонской школе экономики. По неофициальным данным - помимо лекций Анджелина увлечена неким интересным и весьма состоятельным джентльменом.

У Джоли тайный роман, уверяют таблоиды. Имя счастливца журналисты назвать затрудняются, но им удалось выяснить, что голливудская звезда увлечена привлекательным бизнесменом из Британии с большими связями в политике. И не исключено, что познакомилась Анджелина с ним именно во время своего пребывания в Лондоне.

По словам инсайдеров, развод с Брэдом Питтом (Brad Pitt) стал серьезным стрессом для актрисы. Но она старается не отчаиваться и считает, что готова к новым отношениям. Встречи Джоли с возлюбленным проходят в обстановке строгой секретности. «Она ждет, когда общественность перестанет обсуждать ее развод. Только тогда Энджи сможет рассекретить свое увлечение», — цитирует источник портал HolliwoodLife.

Кстати, Питт, по слухам, тоже подумывает о новых отношениях. Не то чтобы актер искал утешения, но не прочь попробовать себя снова в роли героя-любовника.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 21.04.2017 Теги: Анджелина Джоли

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