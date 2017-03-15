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Анджелина Джоли тайно наведалась в Букингемский дворец


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) старается не терять времени зря. Звезда борется с Брэдом Питтом (Brad Pitt) за право единоличной опеки над детьми и при этом развивает карьеру, причем не в Голливуде. Накануне папарацци заметили звезду у Букингемского дворца.

Недавно Джоли вместе с детьми переехала в Лондон. Здесь звезда читает лекции в Лондонской школе экономики. Как сообщается, вчера после своей первой лекции о правах женщин Анджелина вместе со старшим сыном Мэддоксом (Maddox) тайно посетила Букингемский дворец.

С какой целью актриса побывала в королевских апартаментах - можно лишь догадываться. Согласно расписанию, дворец открыт для широких масс с 22 июля до 31 августа - с 9:30 до 19:30, а также с 1 сентября до 1 октября - с 17:30.

Кстати, три года назад Джоли лично встречалась с Ее Величеством на церемонии вручения актрисе титула Почетной дамы Британской империи за ее гуманитарную работу. В 2015 году Питт и Джоли стали гостями принца Уильяма и герцогини Кейт на чаепитии в Кенсингтонском дворце.

Напомним, в Лондонской школе экономики Джоли будет читать лекции, участвовать в исследованиях и публичных мероприятиях, а также вести собственную работу по развитию гендерного равноправия, безопасности и усиления роли женщин в экономике, общественной и политической жизни.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2017 Теги: Анджелина Джоли

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