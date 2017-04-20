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Макаревич представила новую «Осень»


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«Осень, осень, ну давай у листьев спросим». Кто из нас не помнит эти строчки из хита 90-х? Анастасия Макаревич решила их напомнить. Артистка представила ремейк популярной песни. И помогли ей в работе музыканты Bad Balance – Влад «Шеff» Валов и Al Solo.

Теперь «Осень» звучит в стиле хип-хоп. Шеff добавил в композицию авторский рэп, Al Solo поработал над аранжировкой. На Youtube представлен новый клип. Как уточняется, в съемках ролика были задействованы фиолетовый кабриолет «Крайслер-300» 1969 года, пейзажи современной Москвы, а также танцоры - чемпионка России по бальным танцам Любина Кузнецова и представитель международной команды Breakletics Виталий Егоров.

Поклонники артистов в восторге: «Вот это бомба! Ностальжи﻿», «Хороший клип! Песня супер!!!», «﻿Красава Шефф, Настя красотка)﻿», «20 лет прошло. С возвращением!», «Это бомба, господа!!! Браво!!!﻿»

Напомним, в группе «Лицей» Анастасия Макаревич выступала с момента основания в 1991 году. Несколько лет назад артистка стала также выступать сольно в рамках проекта «Настя Макаревич Project».

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    Оцениваем новую «Осень»

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0 Не нравится 0 Нравится 20.04.2017 Теги: Анастасия Макаревич

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