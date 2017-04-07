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Группа «Банд’Эрос» спела об «эрогенной зоне»


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Весна, цветы, любовь... Группа «Банд’Эрос» поймала волну романтики и представляет новую песню с символичным названием. Вчера состоялась премьера композиции «Эрогенная зона».

В конце прошлого месяца популярный коллектив представил версию композиции на английском на музыкальном фестивале во Франкфурте. А теперь пришел черед русского варианта, и музыканты уже сообщили о подготовке к съемкам потрясающего видеоклипа.

«Популярный актёр Антонио Бандерас уже выразил желание сняться в клипе, но, к сожалению, объявляет о завершении карьеры в профессиональном боксе и будет выступать в команде по кёрлингу с президентом Франции - Луи Де Фюнесом», — пошутили артисты.

Автором музыки выступил Александр Дулов. Текст песни написан Романом Паничем вместе с Дуловым.

Ранее в одном из интервью солист группы Батишта объяснил, что творчество группы было бы некорректно отнести к одному стилю. «Мы не русская попса, конечно, но и r’n’b назвать сложно— у нас свое направление. Нас стилистические рамки не очень заботят. Ярлыки пускай критики вешают».

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«Ленинград» представил кровавый клип. Режиссером стал создатель «Хардкора».

Песня дня. Любовное безумие группы Serebro. Видео на песню под символичным названием «Перепутала». 

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0 Не нравится 1 Нравится 07.04.2017 Теги: БАНДЭРОС

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