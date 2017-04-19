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Джигурда разделся для Корчевникова


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Никита Джигурда несколько месяцев назад едва не устроил драку на шоу «Прямой эфир». Бард старательно провоцировал ведущего Бориса Корчевникова, и тот едва сдержался. Однако это не помешало продюсерам программы вновь пригласить скандального артиста на шоу, и на этот раз Никита показал себя во всей красе.

Накануне на шоу снова обсуждалась тема развода Джигурды и завещания Людмилы Браташ. Бывший директор шоумена Антонина Саврасова-Абрамова предположила, что Никита подделал завещание Браташ.

Бард реагировал со свойственной ему эмоциональностью, часто перебивал гостей и Корчевникова, что нервировало ведущего. В момент, когда у одной дамы, которая была экспертом, завязался оживленный разговор с Никитой, Борис язвительно поинтересовался, уж не кокетничает ли женщина с Джигурдой, и отметил, что шоумен уже не в том возрасте. Никита с этим был категорически не согласен и обнажился по пояс, дабы продемонстрировать физическую форму.

В финале шоу Джигурда заявил Корчевникову: «Ты работаешь на антихриста, малыш» и через несколько минут перекрестил Бориса. Впрочем, в конце концов Борис и Никита уточнили, что их дискуссия на шоу - всего лишь работа, ничего личного. И в знак примирения обнялись.

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1 Не нравится 0 Нравится 19.04.2017 Теги: никита джигурда

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