Максакова выступила на Пасху

Мария Максакова пытается прийти в себя после трагической смерти мужа. В конце марта артистка планировала дать концерт в память о супруге, но не смогла. Сейчас Мария старается крепиться и на выходных выступила во время пасхальной службы во Владимирском соборе Киева.

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О выступлении Максаковой сообщил журналист Юрий Дорошенко. «Как женщина, она воспела в церковных текстах свое безграничное горе… Очевидно, боль от трагедии, грусть по любимому человеку еще долго не уйдут. Мария на традиционное приветствие «Христос воскрес!», наверное, впервые улыбнулась», — цитирует Дорошенко Starhit.

Ранее Максакова говорила, что в ближайшем будущем не планирует возвращаться в Россию. Поговаривают, артистка намерена жить в Киеве до тех пор, пока не почувствует, что Вороненков ее «отпустил».

На выходных артистка также отметила день рождения сына Ивана. «С Днём Рождения, наш маленький принц. Папа тебя всегда будет защищать сверху, а мы будем очень стараться сделать тебя самым счастливым», — написала певица в Facebook.

Кстати, на прошлой неделе появилась информация о том, что Следственный комитет России запросил власти Украины о возможности организации допроса Максаковой по делу об убийстве Дениса Вороненкова.

Ранее мы писали:

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.