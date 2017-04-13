 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Регине Тодоренко грозит увольнение


4 0

Ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала. На днях девушка неожиданно раскрыла самый большой секрет популярного проекта. Теперь Регине грозит увольнение и крупный штраф.

Во время поездки в Новосибирск Тодоренко неожиданно сообщила, что знаменитая золотая карта на самом деле вовсе не золотая. Бюджет проекта ограничен, так что номера класса люкс в отелях снимаются на несколько часов.

Продюсер шоу Нателла Крапивина сразу же выступила с опровержением. «Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уик-энд с разными бюджетами. Для меня, как для генерального продюсера проекта, всегда было принципиально важным соответствовать идее. Золотая карточка — это не символ, это реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве. Единственное условие — это должно быть в пределах жанра и не противоречить морально-этическим нормам», — цитирует даму Life.

Крапивина подчеркнула, что за время съемок проекта бюджет ни разу не был урезан.

«То, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути, лживые комментарии, — это вопрос ее некомпетентности и невовлеченности в проект. Она же не является организатором съёмочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона».

Ранее мы писали:

5 секретов красоты: Регина Тодоренко. Ведущая не любит декоративную косметику и спортзалы. 

Ведущие «Орла и решки» снялись в клипе Лободы. Ролик на песню «Пора домой». 

Настя Ивлеева стала ведущей шоу «Орел и решка». Компанию девушке составит диджей Антон Птушкин.


0 Не нравится 4 Нравится 13.04.2017 Теги: Регина Тодоренко

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • hohotu
    опять будете искать нового ведущего? думаете, что это прям изменит рейтинг программы? да поверьте, обычные люди этого не заметили, мы смотрим ради ведущих, хорошей работы оператора и замечательно подобранных стран - и ВСЁ!
    		14.04.17 11:53
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору