Регине Тодоренко грозит увольнение

Ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала. На днях девушка неожиданно раскрыла самый большой секрет популярного проекта. Теперь Регине грозит увольнение и крупный штраф.

​

Во время поездки в Новосибирск Тодоренко неожиданно сообщила, что знаменитая золотая карта на самом деле вовсе не золотая. Бюджет проекта ограничен, так что номера класса люкс в отелях снимаются на несколько часов.

Продюсер шоу Нателла Крапивина сразу же выступила с опровержением. «Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уик-энд с разными бюджетами. Для меня, как для генерального продюсера проекта, всегда было принципиально важным соответствовать идее. Золотая карточка — это не символ, это реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве. Единственное условие — это должно быть в пределах жанра и не противоречить морально-этическим нормам», — цитирует даму Life.

Крапивина подчеркнула, что за время съемок проекта бюджет ни разу не был урезан.

«То, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути, лживые комментарии, — это вопрос ее некомпетентности и невовлеченности в проект. Она же не является организатором съёмочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона».

Ранее мы писали:

5 секретов красоты: Регина Тодоренко. Ведущая не любит декоративную косметику и спортзалы.

Ведущие «Орла и решки» снялись в клипе Лободы. Ролик на песню «Пора домой».