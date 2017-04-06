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Познер сделал провокационное заявление


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Публика еще толком не отошла от скандала на шоу «Минута славы». А Владимир Познер уже сделал очередное заявление, которое может произвести серьезный резонанс. Ведущий предлагает бороться с наркоторговцами по примеру Голландии - он выступил за легализацию марихуаны.

С предложением разрешить официальную продажу марихуаны Познер выступил на недавнем творческом вечере в Воронеже. По мнению звезды, сейчас ситуация с легкими наркотиками в большинстве стран напоминает ситуацию с сухим законом в США. А именно - запрет на продажу способствует развитию незаконной торговли и, как следствие, ведет к повышению уровня преступности.

«Когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке, все, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будут пытаться вашим детям продавать наркотики», - цитирует Познера Intermedia.ru.

Ведущий добавил, что в прошлом сам пытался вырастить коноплю дома. Он пробовал марихуану, и опыт у него положительный. «Я совсем по-другому стал слышать музыку, а еще у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если не любишь, то тоже сильнее».

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Ранее мы писали:

Владимир Познер: «Есть мало людей, которые врут убедительно». Владимир Владимирович рассказал про признаки, по которым можно определить, что собеседник не слишком искренний.  

Скандал на шоу «Минута славы» не утихает. Один из сотрудников Первого канала уволен.

Леди Гага нарядилась марихуаной. Эпатажная певица отмечала канун Дня всех святых в наряде королевы Марихуаны.

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 1 Нравится 06.04.2017 Теги: Владимир Познер

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