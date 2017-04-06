Познер сделал провокационное заявление

Публика еще толком не отошла от скандала на шоу «Минута славы». А Владимир Познер уже сделал очередное заявление, которое может произвести серьезный резонанс. Ведущий предлагает бороться с наркоторговцами по примеру Голландии - он выступил за легализацию марихуаны.

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С предложением разрешить официальную продажу марихуаны Познер выступил на недавнем творческом вечере в Воронеже. По мнению звезды, сейчас ситуация с легкими наркотиками в большинстве стран напоминает ситуацию с сухим законом в США. А именно - запрет на продажу способствует развитию незаконной торговли и, как следствие, ведет к повышению уровня преступности.

«Когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке, все, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будут пытаться вашим детям продавать наркотики», - цитирует Познера Intermedia.ru.

Ведущий добавил, что в прошлом сам пытался вырастить коноплю дома. Он пробовал марихуану, и опыт у него положительный. «Я совсем по-другому стал слышать музыку, а еще у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если не любишь, то тоже сильнее».

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Источник фото: Globallookpress.com