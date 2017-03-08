Скандал на шоу «Минута славы» не утихает

В Сети продолжается обсуждение резонансного выпуска «Минуты славы». Шоу с участием танцора Евгения Смирнова, потерявшего ногу в аварии, стало предметом дискуссии после критических замечаний членов жюри Ренаты Литвиновой и Владимира Познера. Теперь, как сообщается, уволен один из сотрудников телеканала.

Напомним, обсуждение началось после того, как Литвинова заявила, что во время выступления Смирнову следовало бы пристегнуть протез, чтобы инвалидность была не так заметна. Владимир Познер же заметил, что номер мужчины расценивает как попытку спекуляции на жалости.

Замечания звезд вызвали резонанс, и продюсер Максим Фадеев написал в соцсетях: «Не могу понять, как реплики Литвиновой можно было выпустить в эфир. Если бы это был прямой эфир - тогда понятно, но общеизвестно, что шоу идет в записи. А это значит, что все, что выходит в эфир, одобрено всеми ступенями руководства и может в целом считаться и позицией Первого канала тоже? И это и есть самое страшное, потому что они из этой боли делают шоу».

На Первом канале на замечания отреагировали увольнением сотрудника дирекции музыкальных и развлекательных программ, отвечавшего за просмотр «Минуты славы». При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта парировал на критику так: «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете».

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