Бузова готовит двойную премьеру
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Ольга Бузова полна вдохновения. Девушка старательно работает над музыкальной карьерой и выдает один хит за другим. Несколько недель назад она представила клип на песню «Я привыкаю», а на днях анонсировала еще несколько композиций.
На выходных Бузова выступила в одном из популярных среди московской светской молодежи ресторанов. Девушка исполнила два своих хита, а затем исполнила еще одну песню. «Пусть кто-то скажет: «Мы уже не те», сама я разберусь в своей судьбе. Слова не о любви прошу теперь. И стану сильней, стану сильней. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Ведь падшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса», – пела Бузова.
Ролики выступления появились в соцсетях, и поклонники активно начали интересоваться у Ольги, когда же она представит новый сингл официально? «Спасибо большое вам еще раз, вы у меня самые лучшие! Вчера энергетика зашкаливала. Меня все ругают, что я выступаю всего с двумя песнями, поэтому я записала еще две. Скоро премьера!» – ответила звезда.
Напомним, дебютный сингл ведущей «Под звуки поцелуев» был представлен в ноябре прошлого года и почти сразу стал лидером в чартах российского iTunes.
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Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
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Обсуждение 1
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ташаНа самом деле у неё сестра красотка просто! А вот Ольга пока не понятно но чей то проект,кто просто вкладывает уйму денег и расскручиваетеё. чем то напоминает Агурбаш и её колбасного короля,полные зала собирала безголосая Анжелика)) хотя Орбакайте еле пищит ну ни чего привыкли к ней и даже многим это "пение" нравиться
03.04.17 16:11