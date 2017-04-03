 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова готовит двойную премьеру


0 0

Ольга Бузова полна вдохновения. Девушка старательно работает над музыкальной карьерой и выдает один хит за другим. Несколько недель назад она представила клип на песню «Я привыкаю», а на днях анонсировала еще несколько композиций.

 

На выходных Бузова выступила в одном из популярных среди московской светской молодежи ресторанов. Девушка исполнила два своих хита, а затем исполнила еще одну песню. «Пусть кто-то скажет: «Мы уже не те», сама я разберусь в своей судьбе. Слова не о любви прошу теперь. И стану сильней, стану сильней. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Ведь падшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса», – пела Бузова.

Ролики выступления появились в соцсетях, и поклонники активно начали интересоваться у Ольги, когда же она представит новый сингл официально? «Спасибо большое вам еще раз, вы у меня самые лучшие! Вчера энергетика зашкаливала. Меня все ругают, что я выступаю всего с двумя песнями, поэтому я записала еще две. Скоро премьера!» – ответила звезда.

Напомним, дебютный сингл ведущей «Под звуки поцелуев» был представлен в ноябре прошлого года и почти сразу стал лидером в чартах российского iTunes.

Ранее мы писали:  

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.04.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • таша
    На самом деле у неё сестра красотка просто! А вот Ольга пока не понятно но чей то проект,кто просто вкладывает уйму денег и расскручиваетеё. чем то напоминает Агурбаш и её колбасного короля,полные зала собирала безголосая Анжелика)) хотя Орбакайте еле пищит ну ни чего привыкли к ней и даже многим это "пение" нравиться
    		03.04.17 16:11
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору