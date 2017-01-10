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Бузова сосредоточилась на карьере певицы


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Телеведущая Ольга Бузова начала 2017 год на позитивной ноте. Уже через несколько дней после праздника девушка с азартом приступила к работе и сейчас увлеченно занята развитием карьеры. На этот раз в музыке.

Бузова готовит поклонникам сюрприз. На днях девушка побывала в студии звукозаписи и начала работу над новым хитом. Ольга даже опубликовала несколько снимков, сделанных в процессе работы. «Держись, отечественный шоу-бизнес», – предупреждает Бузова.

Напомним, в конце прошлого года звезда дебютировала с композицией «Под звуки поцелуев». Трек за короткое время стал суперхитом, несмотря на довольно активную критику. В декабре знаменитость поведала, что всерьез подумывает о подготовке полноценной концертной программы. «Я уже начала заниматься вокалом и хотела бы попросить Эмина, чтобы он готовил "Крокус"», – шутила телеведущая.

Позже, рассуждая о планах на год, Ольга обмолвилась о намерении записать новую песню, а может, и не одну. «Кстати, как насчёт большого сольного концерта? А что? Мои мечты всегда сбываются», - писала ведущая в соцсетях.

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1 Не нравится 0 Нравится 10.01.2017 Теги: Ольга Бузова

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