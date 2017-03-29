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Рябцева рассказала об отношениях с Венедиктовым


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Бывшая колумнистка радио «Эхо Москвы» Леся Рябцева недавно завершила съемки в шоу «Холостяк». Кто из претенденток добился внимания главного героя, актера Ильи Глинникова - пока неизвестно, информация засекречена. Но есть слухи, что Лесе удалось добраться до полуфинала.

Рябцева - не из тех девушек, которые мечтают поскорее выйти замуж. Сама девушка поясняла, что участие в популярном телешоу стало для нее своеобразным экспериментом и исследованием особенностей подобных проектов. Но во время съемок Лесе удалось наладить хорошие отношения с Ильей.

В одном из выпусков шоу у молодых людей состоялся откровенный разговор, и Рябцева рассказала о своем скандальном увольнении с радиостанции. Ранее ходили слухи, что глава радиостанции Алексей Венедиктов очарован Лесей и нередко идет ей на уступки. Но, по словам Рябцевой, на самом деле ее использовали. А увольнение с «Эха» чуть не привело к нервному срыву.

«Когда я год назад уволилась, я была в разрушенном состоянии. Я не то что интервью не давала, я с людьми не разговаривала. Мне было больно и плохо, меня обманули, мной попользовались. Для моего начальника я была "новым проектом", он ломал мне психику, ему так было интересно. Я постоянно в диком реве звонила маме. Он не давал куда-то ездить, путешествовать», — поведала Рябцева.

Девушка подчеркнула, что никакого интима не было. «У нас не было отношений, это был мой начальник. Но я к нему относилась по-другому. Это было унизительно. Был момент, когда от меня отвернулись даже мои родители».

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1 Не нравится 0 Нравится 29.03.2017 Теги: Леся Рябцева

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