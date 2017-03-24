Илья Глинников пострадал на съемках

Актер Илья Глинников, герой шоу «Холостяк», временно выбыл из строя. На съемках одного из выпусков шоу артист получил серьезную травму ноги. Илье проведена операция, сейчас он чувствует себя нормально.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Мар 23 2017 в 10:39 PDT

Как сообщается, Глинников повредил связки. Причем за медицинской помощью он обратился не сразу - терпел боль до конца съемок. Вчера артисту была проведена операция, и теперь предстоит достаточно долгий реабилитационный период.

Илья передвигается в инвалидном кресле, но настрой у него нормальный. Он даже пошутил по поводу своей травмы в соцсетях: «Обзавелся новыми колесами. Уеду в отпуск!»

Ранее артист в одном из интервью рассказал о некоторых любопытных деталях шоу. «Изначально из лимузина выходят 25 участниц. Затем я выбираю из них 15, которых беру с собой на Шри-Ланку. В основном это был мой выбор. Но некоторых участниц мне навязали, вернее, попросили взять их с собой. Я спрашивал: "Ну зачем она мне нужна? Зачем?!" Мне с ней не о чем говорить. Типаж такой — "модель-коктейль". Среди выбранных участниц были такие девушки, к которым бы я на пушечный выстрел не подошел. Мне надо, чтобы девушка книжки читала. Вряд ли, я думаю, со мной смогла бы быть глупая девушка», — говорил Глинников.

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