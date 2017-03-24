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Водянова: «Самойлова - заложница в политических играх»


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Певица Юлия Самойлова не сможет выступить на конкурсе «Евровидение-2017». Артистке запрещен въезд на территорию Украины. Юлия держится. А многие звезды тем временем высказывают свое возмущение. Остается надеяться, что ситуация изменится к лучшему.

Свое негодование запретом въезда Самойловой на территорию Украины выразили многие. Топ-модель Наталья Водянова настолько возмущена, что даже запустила хештег #евроненавидение.

«Как такое возможно? Мое сердце обливается кровью, хотя только неделю назад ликовало от счастья, узнав, что на «Евровидении» Россию будет представлять красавица Юлия Самойлова. Я даже не задумывалась о том, что принимающая страна - Украина, а Юля может стать заложницей в политических играх, от которых проиграем мы все», — написала Водянова в соцсетях.

Позже звезда добавила: «Мое мнение, что мы, люди, должны защищать и поддерживать друг друга. Мы должны стараться через боль и страдание и даже ненависть стремиться любить друг друга. Когда мы отвергаем или относимся пренебрежительно к правам любого человека, независимо от его национальности и возможностей, мы как общество по-крупному подставляем себя и показываем, что нами можно так манипулировать и управлять».

Сама Юлия не отчаивается. Она продолжает репетиции и надеется на лучшее. Ранее представители Первого канала заявили, что если артистка не сможет выступить на конкурсе в Киеве, она будет представлять Россию на «Евровидении-2018».

Сегодня «одуматься» и пересмотреть решение о запрете Украине предложили в Кремле. «Мы бы, конечно, ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

Ранее мы писали:

Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении». 

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 



0 Не нравится 1 Нравится 24.03.2017 Теги: наталья водянова Евровидение

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