Кобзон поддержал запрет на въезд Самойловой на Украину

Певица Юлия Самойлова начала активную подготовку к конкурсу «Евровидение». Но сможет ли девушка выступить в Киеве? Уверенности пока нет - на днях появились сообщения о том, что СБУ подготовлен документ, запрещающий Самойловой въезд на территорию Украины. Артистка пока не переживает. Однако Иосиф Кобзон неожиданно запрет поддержал.

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Кобзон ранее неоднократно выступал с призывом к бойкоту конкурса. А узнав о возможном запрете, даже поддержал его. «Я все время говорил — незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они искусственно создали, как говорят в футболе, положение вне игры», — цитирует RT ветерана эстрады.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официального отказа от Киева российская сторона еще не получала. Он добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что Самойлова сможет представить страну на конкурсе.

Супруг и представитель артистки Алексей Таран также заявил, что никаких официальных уведомлений об отказе во въезде на Украину на данный момент не получено. «Мы заняты исключительно подготовкой к выступлению, никакой подобной информации до нас не доходило. Все, что мы реально сможем сделать, мы сделаем. Каждый должен заниматься своим делом. Мы занимаемся именно творческой частью».

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