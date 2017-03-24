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Максакову зовут в Россию


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Певица Мария Максакова переживает большую трагедию. Накануне в Киеве был убит муж звезды Денис Вороненков. По некоторым данным, Мария все еще в состоянии шока. В Москве же, несмотря на скандальный переезд, артистку ждут и стараются поддержать.

Вчера Максакова побывала на месте убийства и потеряла сознание при виде тела Вороненкова. В каком состоянии сейчас артистка - точно неизвестно. Ранее депутаты Госдумы посоветовали Максаковой срочно обратиться в посольство России, сочтя сложившуюся ситуацию опасной для артистки.

Соболезнования певице принесли в программе «Прямой эфир». Ведущий Борис Корчевников сказал: «Похороните мужа и возвращайтесь на родину, где вас ждет ваша публика».

В поддержку Максаковой высказалась Алла Довлатова: «Мария ждет четвертого ребенка, и, как всякая беременная женщина, она под защитой Бога! Но, судя по тому, какие мнения я иногда вижу, я делаю выводы, что не все знают, что происходит с теми, кто посягает на беременных женщин. Мне просто хочется предупредить несведущих людей и предостеречь их от серьезных неприятностей в жизни, потому что их жалко! Ведь незнание законов не освобождает от ответственности».

Поспешила защитить певицу и Катя Гордон: «Только абсолютные мрази могут испытывать что-то кроме сочувствия к беременной женщине, мужчина которой умер».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что въезд Максаковой в Россию «никто не закрывал» и если певица желает вернуться, «ей не нужно никуда обращаться».

Ранее мы писали: 

Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.

Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.​

Фадеев попрощался с Максаковой. Продюсера поразил переезд певицы в Киев.


2 Не нравится 4 Нравится 24.03.2017 Теги: Мария Максакова

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