Звезда оперы Мария Максакова недавно была уволена с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных. Как уточнили представители Академии, причина увольнения - долгое отсутствие звезды на рабочем месте. Но сама Максакова заявила, что считает подобную формулировку лицемерием.

«Мария Максакова уволена. Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа», — сообщили в Гнесинке. В свою очередь Максакова заявила, что ее увольнение было вполне ожидаемым.

«Сейчас по Трудовому законодательству они выполнили некие процедуры, которые позволили им так поступить. В течение трех месяцев они фиксировали прогулы, но в этом есть некое лицемерие. Если у кого-то есть желание со мной связаться, то нет никаких проблем, телефон работает, а желания у них такого не было. Возможно, они отправляли куда-то какую-то корреспонденцию до востребования».

В интервью ТАСС артистка добавила, что и раньше не появлялась в Академии месяцами в связи с гастрольным графиком и «это никого не смущало».

Ранее сообщалось, что Максакова уволилась из Гнесинки из-за маленькой зарплаты.

Напомним, в феврале стало известно о тайном переезде артистки с супругом Денисом Вороненковым в Киев. Некоторые коллеги певицы сочли это предательством. Недавно стало известно об удалении данных о Марии с сайта Мариинского театра. Как уточнили в театре, информация удалена планово, как об артисте, который не задействован в текущем репертуаре.

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