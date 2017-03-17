Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки
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Звезда оперы Мария Максакова недавно была уволена с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных. Как уточнили представители Академии, причина увольнения - долгое отсутствие звезды на рабочем месте. Но сама Максакова заявила, что считает подобную формулировку лицемерием.
«Мария Максакова уволена. Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа», — сообщили в Гнесинке. В свою очередь Максакова заявила, что ее увольнение было вполне ожидаемым.
«Сейчас по Трудовому законодательству они выполнили некие процедуры, которые позволили им так поступить. В течение трех месяцев они фиксировали прогулы, но в этом есть некое лицемерие. Если у кого-то есть желание со мной связаться, то нет никаких проблем, телефон работает, а желания у них такого не было. Возможно, они отправляли куда-то какую-то корреспонденцию до востребования».
В интервью ТАСС артистка добавила, что и раньше не появлялась в Академии месяцами в связи с гастрольным графиком и «это никого не смущало».
Ранее сообщалось, что Максакова уволилась из Гнесинки из-за маленькой зарплаты.
Напомним, в феврале стало известно о тайном переезде артистки с супругом Денисом Вороненковым в Киев. Некоторые коллеги певицы сочли это предательством. Недавно стало известно об удалении данных о Марии с сайта Мариинского театра. Как уточнили в театре, информация удалена планово, как об артисте, который не задействован в текущем репертуаре.
Ранее мы писали:
Мария Максакова о детях и карьере. По мнению певицы, лишь немногим женщинам дети действительно мешают продвигаться по служебной лестнице.
Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья,
Мария Максакова родила сына. Третий наследник артистки.
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Обсуждение 11
Лучшие комментарии
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НетуникаИнтересно, а если у неё есть - было желание работать, но не было возможности, можно было самой как-то связаться с ними? ))) Сказать, что хочу работать, сил нет, но пока не могу...видимо, ей все должны и это её позиция )))
17.03.17 10:06 Контекст комментария
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СимаСтранная позиция, мол с ней не связались, если хотели бы то связались. Когда отсутствовала на гастролях скорее всего ставила в известность предварительно. А теперь не посчитала нужным, зачем удивляется, что уволили, и при чем здесь лицемерие.
17.03.17 11:05 Контекст комментария
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ЮляВот интетесный у нее подход к работе. И она еще за это деньги получала!!!!!! Когда хочу - тогда и приду на работу.... Афонареть!!!! А теперь они уволили непреподающего преродвателя,который работет когда она случайно вне гастролий, думы и мужа преступника и !!! " Несправедливо и лицемерно!!!!!!!
17.03.17 11:13 Контекст комментария
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нетуникаТогда был бы другой расклад, типа вон они доказательства, писал - предупреждала - хотела работать, а они, подлецы, в душу мою русскую наплевали))) Хотя основная идея - хочешь получать з\п, таки надо сходить на работу ))
17.03.17 12:39 Контекст комментария
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50/50осознание маленькой зарплаты пришло вместе с открытием дела на мужа?))) ну ничего, в Киеве устроится на высокоплачиваемую работу. там, наверное, никого не смутит, что совсем недавно ее супружник яро подпевал ВВП) осознал же!))
17.03.17 14:59 Контекст комментария
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ВрединаГолос по блату не дается. Она талантлива и этим все сказано.Виноват муж или нет другой вопрос,а Мария последовала за мужем и это не преступление.
18.03.17 10:05
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Гость eafНа кого променяла Родину, детей, родителей?! на человека у которого ни чести ни достоинства....Жулик! Его посадят, а вам мадам придётся проситься на Родину.... возьмут ли, вопрос!
18.03.17 08:25
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50/50осознание маленькой зарплаты пришло вместе с открытием дела на мужа?))) ну ничего, в Киеве устроится на высокоплачиваемую работу. там, наверное, никого не смутит, что совсем недавно ее супружник яро подпевал ВВП) осознал же!))
17.03.17 14:59
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Micha PiterНа работу надо ходить и не уволят :))
17.03.17 14:36
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ПрелестьОна ушла с вызовом, а им хочется чувствовать,что они её уволили. Детский сад.
17.03.17 14:05
-
ЮляВот интетесный у нее подход к работе. И она еще за это деньги получала!!!!!! Когда хочу - тогда и приду на работу.... Афонареть!!!! А теперь они уволили непреподающего преродвателя,который работет когда она случайно вне гастролий, думы и мужа преступника и !!! " Несправедливо и лицемерно!!!!!!!
17.03.17 11:13
-
СимаСтранная позиция, мол с ней не связались, если хотели бы то связались. Когда отсутствовала на гастролях скорее всего ставила в известность предварительно. А теперь не посчитала нужным, зачем удивляется, что уволили, и при чем здесь лицемерие.
17.03.17 11:05
-
НетуникаИнтересно, а если у неё есть - было желание работать, но не было возможности, можно было самой как-то связаться с ними? ))) Сказать, что хочу работать, сил нет, но пока не могу...видимо, ей все должны и это её позиция )))
17.03.17 10:06
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lena S-Petersburgа как вы думаете :какой из Гнесинки был бы ответ ? Такой же ! " Мы ничего не получали "...
17.03.17 10:57
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