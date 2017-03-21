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Ольга Ломоносова готовится к пополнению


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Актриса Ольга Ломоносова старательно улучшает демографическую ситуацию в стране. Уже совсем скоро звезда сериала «Не родись красивой» родит третьего ребенка. На днях артистка официально сообщила о беременности.

Ломоносова опубликовала в Insta прекрасный снимок, на котором запечатлена в длинном платье, подчеркивающем округлившийся живот. Ольга предпочла обойтись без комментариев, поставив лишь хештег #ожидание.

Как уточняется, отцом малыша является гражданский супруг Ломоносовой, актер Павел Сафонов. Пара воспитывает двух дочерей - пятилетнюю Александру и десятилетнюю Варвару, но не спешит оформлять отношения. По словам актеров, они не видят необходимости ставить штамп в паспорте и не верят в формальный институт брака.

«Вообще свадьбы, венчания, шумные торжества меня немного пугают, у меня нет желания заявлять о своем счастье, делиться им с другими людьми. К тому же я не слишком религиозна», — обмолвилась в одном из интервью Ломоносова.

Впрочем, Ольга и Павел, хоть и вместе более десяти лет, не зарекаются от похода в загс - может быть, как-нибудь в будущем.

Ранее мы писали:

Анна Банщикова родила дочь. Третий ребенок актрисы.

Марион Котийяр родила дочь. Поздравляем звезду с пополнением!

Женщины могут разучиться рожать. Угрожающая перспектива.



0 Не нравится 0 Нравится 21.03.2017 Теги: Ольга Ломоносова

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