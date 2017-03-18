Анна Банщикова родила дочь

Поздравляем актрису Анну Банщикову. Накануне актриса подарила супругу третьего наследника, и, к большой радости Анны, родилась дочка.

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Звезда сериала «Ищейка» рожала в перинатальном центре в Лапино. Девочку назвали Марией. Как уточняется, Банщикова и ее супруг, адвокат Всеволод Шаханов, уже растят двоих сыновей: 9-летнего Михаила и 7-летнего Александра.

«Наконец-то, в нашей семье кроме меня есть еще одна девочка, — говорила незадолго до родов Анна. — А то у нас было настоящее мужское царство... При выборе имени для девочки вопрос не стоял: я всегда знала, что если у меня родится дочка, я назову ее Машей...»

По словам актрисы, ее можно назвать достаточно строгой мамой. Она не сюсюкается с сыновьями, следит за их рационом, не позволяя увлекаться колой и десертами, порой не разрешает смотреть зарубежные мультфильмы. Из-за этого у Анны время от времени возникают серьезные споры с мужем. Шаханов полагает, что детям по возможности следует давать максимум свободы.

Как рассказывала Банщикова, ее супруг прекрасно справляется с сыновьями и даже с домашними хлопотами. Всеволод жену бережет и позволяет не заниматься бытовыми вопросами.

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