Марион Котийяр родила дочь

Звезда блокбастера «Кредо убийцы» Марион Котийяр (Marion Cotillard) теперь дважды мама! Как сообщается, на прошлой неделе актриса родила дочь. Пока сама знаменитость не спешит с официальными заявлениями, но журналисты умудрились узнать имя малышки.

По данным таблоидов, Марион родила второго наследника 10 марта, но пока предпочитает наслаждаться счастьем без громких заявлений. По словам инсайдеров, малышку назвали Луизой. Партнер Котийяр, режиссер Гийом Кане (Guillaume Canet), также предпочитает приватность.

Напомним, Котийяр и Кане живут вместе более восьми лет. Знаменитости также воспитывают пятилетнего сына Марселя.

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О второй беременности актриса сообщила в сентябре прошлого года. По стечению обстоятельств, Марион порадовала поклонников вскоре после появления информации о разводе Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt).

Любопытно, что незадолго до развода появились сплетни о романе Питта и Котийяр во время съемок фильма «Союзники». Марион слухи опровергла и выразила надежду, что Питт и Джоли «придут к мирному решению в столь сложный для них момент».

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Источник фото: Globallookpress.com