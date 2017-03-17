 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Марион Котийяр родила дочь


0 0

Звезда блокбастера «Кредо убийцы» Марион Котийяр (Marion Cotillard) теперь дважды мама! Как сообщается, на прошлой неделе актриса родила дочь. Пока сама знаменитость не спешит с официальными заявлениями, но журналисты умудрились узнать имя малышки.

По данным таблоидов, Марион родила второго наследника 10 марта, но пока предпочитает наслаждаться счастьем без громких заявлений. По словам инсайдеров, малышку назвали Луизой. Партнер Котийяр, режиссер Гийом Кане (Guillaume Canet), также предпочитает приватность.

Напомним, Котийяр и Кане живут вместе более восьми лет. Знаменитости также воспитывают пятилетнего сына Марселя.

О второй беременности актриса сообщила в сентябре прошлого года. По стечению обстоятельств, Марион порадовала поклонников вскоре после появления информации о разводе Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt).

Любопытно, что незадолго до развода появились сплетни о романе Питта и Котийяр во время съемок фильма «Союзники». Марион слухи опровергла и выразила надежду, что Питт и Джоли «придут к мирному решению в столь сложный для них момент».

Ранее мы писали:

Марион Котийяр: «Хочу скорее стать бабушкой». Звезда не боится старости. 

Марион Котийяр примерила образ убийцы. Актриса снялась в картине по мотивам популярной игры Assassin's Creed. 

Марион Котийяр: «Мой муж — отличный режиссер». Актриса и кинематографист Гийом Кане растят сына. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.03.2017 Теги: Марион Котийяр

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору