Познер снова прокомментировал скандал на «Минуте славы»

В СМИ все еще продолжаются дискуссии по поводу замечаний Познера и Литвиновой на шоу «Минута славы». Звезды довольно критически высказались в адрес участника проекта Евгения Смирнова, что привело к скандалу, взрыву негодования в соцсетях и увольнению одного из сотрудников Первого канала. Позже знаменитости принесли извинения, но Познер все же придерживается мнения, что шумиха по поводу его замечаний была раздута искусственно.

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Недавно Познер прокомментировал ситуацию по поводу нашумевшего инцидента на одной из радиостанций Латвии.

«Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям. Я уже говорил, это хорошо, что они (люди с ограниченными возможностями) активны, но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю».

Он добавил, что некоторые персоны использовали скандал для своеобразного сведения счетов. «Я извинился потом перед этим парнем, он был неприветлив и сказал, что больше не будет участвовать в шоу. Я ему пожелал удачи, и мы разошлись. Мое высказывание вызвало уйму возмущения, многие лица начали этим педалировать, дабы врезать мне. Лучше бы говорили о том, в каких условиях вообще живут эти инвалиды, давайте называть их так», — цитирует ведущего РИА Новости.

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Источник фото: Globallookpress.com